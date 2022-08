Megáldották a legkeletibb erdélyi település katolikus épületkomplexumát

A Kovásznai Szent István Király Római Katolikus Plébánia filiájának ünnepségén a helyi önkormányzat vezetősége mellett jelen volt többek közt Soltész Miklós, a magyarországi Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; Veres Stelian, a gyulafehérvári főegyházmegye gazdasági igazgatója; Péter Arthur főesperes-plébános, Lukács Bence Ákos csíkszeredai konzul.

„Bár nagy a földrajzi távolság Magyarország és köztünk, de itt, a legkeletibb erdélyi településen is érezzük az anyaország támogatását. A közhangulat ma mindenhol bizonytalansággal teli, ilyenkor még inkább szükség van egy biztos pontra, menedékre, amit számunkra a keresztény hit jelent, ennek egyik ilyen állomása ez a létesítmény, amely az Egyházat és a közösséget szolgálja. Köszönetünket az itt állandóan felharsanó gyermekhangok és a hívek imája visszhangozza” – kezdte az ünnepi beszédek sorát Kocsis Béla, Komandó polgármestere, aki megköszönte a magyar kormány anyagi, szellemi támogatását, illetve kiemelte Péter Arthur főesperes-plébános munkáját, lelkes közreműködését az óvoda létrejöttében.

„Komandó határvidéki település, s ami egyszer határ, az mindig hazát, nemzetet őriz, ahogy ez a település és ennek lakói is őrizték ezt a gyönyörű vidéket. Ahhoz, hogy keresztény értékeink is megmaradjanak, ugyancsak azt őrző, megélő közösségre van szükség, ezért köszönöm Arthur atyának és a komandói közösségnek, hogy ilyen erős, határozott szerepet vállaltak kereszténységünk megőrzésében itt is. Ma Európában igyekeznek sokan minden kulturális, nyelvi határt összemosni, eltörölni, így ennek az intézménynek az anyanyelvünk megőrzésében is fontos szerep jut, csak így lehet jövője az óvodát birtokba vevő gyermekeknek” – fogalmazott Soltész Miklós államtitkár. Hozzátette: az intézmény igazgatóját, pedagógusait arra kéri, hogy keresztény katolikus szemléletre, a békesség feltétlen értékelésére, hazaszeretetre, az anyanyelv megőrzésére neveljék a gyermekeket.

Az óvoda épületét Veres Stelian kanonok, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Gazdasági Hivatal igazgatója áldotta meg. Imájában azt kérte, hogy mind a gyermekek, mind a szülők és pedagógusok az óvodai tevékenység során az Úr szavára hagyatkozva tanuljanak és tanítsanak.

A megáldás után Péter Arthur plébános szólt az ünneplőkhöz, aki felelevenítette, hogy négy évvel ezelőtt kezdődött az építkezés, a munkálatok nagy részét Németh László és csapata, valamint a kiegészítő munkákat Kádár László és munkatársai végezték. Szász Veres Attila három funkció ellátására tervezte az épületet: elsősorban óvoda, másodsorban táborozóhely és időseknek foglalkoztató központ, harmadsorban pedig a 200 négyzetméteres tetőteret szeretnék később kápolnává kialakítani a nagyjából ötszáz katolikus komandói hívő számára, amely majd a jelenlegi szűkös imaház helyett lesz az egyházi alkalmak helyszíne.

Az ünnepséget a kovásznai Kikapcsolsz! keresztény ifjúsági együttes előadása és a helyi Horn Dávid Általános Iskola tanulóinak műsora színesítette szavalattal és néptánccal.

Forrás: Kádár Hanga/Romkat.ro

Fotó: Kelemen Álmos

Magyar Kurír