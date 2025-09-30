Megáldották a megújult miskolci kálváriát az Ars Sacra Fesztivál keretében

A városi zarándoklatot a Szent Kereszt Felmagasztalása búcsú ünnepi szentmiséje koronázta meg a miskolc-mindszenti Szent Péter és Szent Pál apostolok teplomban a Mindszent Karizma Közösség dicsőítő zenekara szolgálatával.

A gyalogos zarándokok imádkozva, énekelve járhatták be Miskolc templomait, a több mint negyven imahelyet négy útvonalra fűzték fel a szervezők. Az útvonalak teljesítői végül 17 órakor a kálvárián találkoztak. Az esős idő ellenére is sokan vállalkoztak a zarándoklatra, az egész napos gyaloglás után pedig szép „ajándék” fogadta őket Miskolc szakrális helyszínén.

Tavasztól misék a Kálvárián

A tavaly felújított stációk mellett idén a Golgota-szoborcsoport pléhalakjai – Krisztus és a két lator – is megújultak. Takács István alkotását önkéntes felajánlásként Máger Ágnes fesztőművész, Miskolc díszpolgára restaurálta az ünnepi alkalomra, mint a III. Miskolci Ars Sacra Fesztivál képzőművészeti programjainak szervezője. Az alakokat Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató áldotta meg.

Az irodaigazgató mutatta be ezt követően a Kálvária-kápolna búcsújának ünnepi szentmiséjét is, de az időjárás miatt ezúttal nem a Kálvária-dombon került erre sor, hanem a mindszenti templomban. Juhász Ferenc plébános ugyanakkor bejelentette, hogy a májustól szeptember közepéig terjedő nyári időszakban jövőre újra bevezetik a vasárnapi szentmiséket az immár szép környezettel rendelkező kálvárián.

A „Kereszt” Isten műalkotása

„Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjével, mert benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk, mert általa van megváltásunk és szabadulásunk” – idézte fel Kakuk Ferenc a Szent Kereszt Felmagasztalása búcsú kezdőénekének szövegét a szentmisén.

Felhívta rá a figyelmet, hogy a szent kereszt titkát az Ars Sacra Fesztivál keretében ünneplik, amikor a szépséget, a szentet és Isten jeleit keresik a művészetben, az imádságban és közösségben.

„A kereszt nem más, mint a legnagyobb isteni műalkotás, a szeretet műve, amelyben Isten üdvösséget ajándékozott a világnak. Jézus szenvedett értünk, meghalt és feltámadt, és többé nem hagy el minket soha. Tehát a kereszt nemcsak teher, hanem szépség is” – hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy erre emlékeztetnek bennünket a falra akasztott feszületek vagy az út szélére kihelyezett keresztek is, amelyek nemcsak a szenvedés, a fájdalom, hanem a remény, a hűség és a szeretet jelei is egyben. Amikor keresztet vetünk, akkor mi is kifejezzük hűségünket, Krisztushoz tartozásunkat – emlékeztetett.

Nem magányos küldetés

„Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy aki, hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy, aki hisz benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,14–16) – idézte a lelkipásztor azt a párbeszédet, amikor Jézus Nikodémussal beszélget.

Elmagyarázta, hogy felmagasztalni a keresztet nem pusztán azt jelenti, hogy egy tárgyat felemelünk a magasba. Hanem hogy felismerjük: életünk értelme Krisztus Jézusban van.

„Ez egy életprogram, ami arra hív bennünket is, hogy mindennapi életünkben fölemeljük, vagyis vállaljuk a saját keresztünket, és szeretettel hordozzuk. Krisztus szeretetében akarjunk élni és halni, emellett másoknak is reményt sugározzunk! A kereszt nem magányos, mert minden keresztünk mögött ott áll a Mennyei Atya szeretete. Mivel harmadnapra feltámasztotta Fiát, Krisztust, a mi keresztjeinkben is ott rejlik a feltámadás reménye” – foglalta össze.

Kiemelte, hogy a keresztben találkozunk a legmélyebb szeretettel, mert az mindent átölel. Amikor pedig segítünk mások keresztjét hordozni, akkor magasztaljuk föl igazán a keresztet.

„Ha a világ sötétsége el akar bennünket csüggeszteni, tudjunk mi is föltekinteni a keresztre és meglátni benne Isten örömhírét. Jézus mondta: „Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket” (Jn 12,32) – zárta szentbeszédét Kakuk Ferenc.

