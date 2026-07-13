Megáldották a tatai páncélosdandár felújított kápolnáját

A liturgikus szolgálatban közreműködött Müller Csaba szerződéses hadnagy, a Katolikus Tábori Püspökség állandó diakónusa, aki az MH Klapka György 1. Páncélosdandár állományában teljesít szolgálatot és az HM Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezrednél és az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezrednél szolgáló Író Sándor tartalékos őrnagy, tábori lelkész.

A szertartáson a tábori püspökök Isten áldását kérték a kápolnára, valamint mindazokra, akik itt imádságban keresnek lelki megerősítést. Kiemelték, hogy a katonai szolgálatban a hit, az összetartozás és a közösség ereje különösen fontos támaszt jelent.

A laktanya kupolaépületében kialakított, felújított kápolna a dandár vallási és kulturális életének meghatározó helyszíne. Az ünnepség részeként a kápolna falára kerültek a különböző fegyvernemek védőszentjeit ábrázoló festmények: Szent Kristóf, Szent László és Szent Borbála képei. Az alkotásokat Herczog Adrienn, Csefó Veronika és Jakos Regina honvédelmi alkalmazottak készítették.

Az ünnepségen Tóth István dandártábornok, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár parancsnoka is részt vett.

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Fotó: Vasadi Zoltán

Magyar Kurír