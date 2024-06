Megáldották a terézvárosi templom új Kármelhegyi Boldogasszony-szobrát

„Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem….ti most szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul” (Jn 16,16. 20b) – Szent János evangéliumból Jézus e szavai jutottak eszünkbe, amikor a budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban, május 26-án, a hónap utolsó vasárnapján megáldották a Kármel-hegyi Boldogasszony szobrát.

Miért is kellett egy új szobor egy 215 éves templomba? Talán többen emlékeznek rá, hiszen több TV-csatorna is bemutatta a videófelvételt, és honlapunk is hírt adott róla, hogy 2023 márciusában egy ismeretlen tettes ellopta a Szent Teréz-templomból azt a Kármel-hegyi Szűzanya-szobrot, amelyet egy hívő adományából állítottak fel, és amelyet a terézvárosiak és a temlomba látogatók szívesen kerestek fel. Egy alkalommal imameghallgatás is történt: egy édesanya gyermekáldásért járt ide imádkozni – hiszen a templom egész nap nyitva tart –, és a Szent Szűz közbenjárására az Úr megáldotta házasságukat egy fiúgyermekkel.

Miután a rendőrségi nyomozás lezárult, azzal, hogy a szobrot nem találták meg, a terézvárosiak nem maradtak tétlenek – szeretvén templomukat és a Szűzanyát. Közadakozásba kezdtek, hogy egy új Kármel-hegyi Boldogasszony-szobor kerülhessen az ellopott helyére. Két hónap alatt, 2023. június–júliusban összegyűlt az adomány, így a plébánia megbízást adhatott Kovács Tibor faszobrásznak az új szobor művészi megalkotására. A szobrot a művész megfaragta – egykori mestere, egy ikonfestő szerzetes támogatásával, hiszen a művész maga református; és Ellenbacher Ibolya gyermeket váró kismama, festő pedig az elkészült faszobrot megfestette. Fonyódi Bence műbútorasztalos, a Teréz-templom felnőtt ministránsa készítette el a művészi alkotás hátterét az állványzaton, a plébánia műszaki munkatársai, Rónai Zoltán és Kiss György pedig megtervezték a helyét és megvilágítását.

Az elkészült Szűzanya-szobor május 26-án, a Szent Szűz tiszteletére szentelt hónapban, a hívek nagy örömére, ünnepi menetben, kármelita és megváltós nővérek vállán hordozva „vonult be” a templomba.

Az ünnepi szentmisén és a szoboravatáson közreműködött a Szent Efrém férfikar – Európa, Ázsia és Dél-Amerika zenéjét és énekeit felvonultatva a középkortól, napjainkig; ezzel kifejezve, hogy a Kármel-hegyi Szűzanya tisztelete elterjedt az egész világon.

A koncelebrált szentmisét Horváth Zoltán protonotárius kanonok, esperes, a Teréz-templom plébánosa mutatta be.

A plébános megáldotta a szobrot, és köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult „ehhez a csodálatos naphoz, melyben a szomorúságból öröm támadt a közösség életében”.

A szentmisén a homíliát Vörös András OCD mondta, aki a pesti, Huba utcai kármelita közösség tagja. A kármelita tartományfőnök szentbeszédében elmondta, hogy ebből templomból alapították a kármeliták 130 évvel ezelőtt az angyalföldi kármelt és dedikálták (Huba utcai) templomukat a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére.

A szentmise végén a jól ismert kármelita éneket – „Máriához, drága Szűzanyánkhoz” – zengve vitték a Szűzanya-szobrot a régi kegyszobor helyére. Miután elhelyezték, Horváth Zoltán atya megáldotta a templom új Kármelhegyi Boldogasszony-szobrát.

Ezt követően elimádkozták a májusi loretói litániát. A Szent Szűz közbenjárását kérték élőkért, elhunytakért, tisztító tűzben szenvedőkét és minden skapulárét viselőért, az itt jelen lévő és távol lévő testvérért, valamint az adományozókért és művészekért. A terévárosi templom közösségének tagjai külön is imádkoztak a tolvajért, aki az előző szobrot ellopta, Isten irgalmát kérve számára, hiszen nem is tudja, milyen fájdalmat okozott az e templomba járóknak és a Szűzanya tisztelőinek.

A szentmise után hosszan imádkoztak a hívek a Kármelhegyi szobornál.

A Budapest-Terézvárosban, a Nagymező utcában található Avilai Szent Teréz-templom hívja és várja a Szűzanyát tisztelő és szerető híveket, hogy örüljenek a közösséggel, és imádkozzanak a templomukban az Úrhoz, a Kármel-hegyi Boldogasszony közbenjárását kérve.

Forrás: Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia



Fotó: Topor Márta



Magyar Kurír