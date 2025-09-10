Megáldották a termést az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokán

Az egri katolikus egyetem évek óta megrendezi a szőlő megáldásának ünnepi eseményét, amely nem csupán vallási szertartás: ez az ünnepi alkalom a természettel való kapcsolat, a közösségi összetartozás és a jó termésbe vetett remény szimbóluma.

Novák István atya rámutatott: azért fontos megáldani a szőlőbirtokot, mert az Ószövetség szerint hiábavaló az ember fáradozása, ha nem kíséri azt az Úr áldása. „Egy keresztény, katolikus egyetem szőlőbirtokán dolgozók esetében, ahol a fizikai munka mellett a szélsőséges időjárás is próbára teszi a termést, hívőként nem csupán a szerencsére bízzuk a siker eredményét, hanem kérjük az Úr áldását. Minden ültetés, aratás és szüret alkalmával megemlékezünk azok munkájáról, akik részt vettek a folyamatban, és azokról is, akik továbbviszik az Úristen által ránk bízott feladatot. Emellett hálát adunk az Úr segítségéért, hiszen hitünk szerint a megvalósult eredmények közös erőfeszítés és az Ő áldása által születnek: az emberi munkálkodás és az Úr kegyelmének együttese teremti meg a sikert” – mondta a rektorhelyettes.

A hagyomány szerinti áldáskérésen jelen volt Ruszkai Csaba, az EKKE Kutatási és Fejlesztési Központ főigazgatója és Molnár Ádám, az EKKE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet birtokigazgatója is.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Kőlyuktetői Kísérleti Szőlőültetvénye és Borászata Eger déli részén található kísérleti és oktatási célú szőlőültetvény, amely Magyarország szőlőfajtáinak gazdag gyűjteményét foglalja magában. Az ültetvény, mely a magyar borvidékek fajtáinak teljes gyűjteményét tartalmazza, a génbanki diverzitás megóvása érdekében 1998-ban természetvédelmi terület besorolást kapott. A szőlőbirtok nemzetközileg elismert a borászati kutatás, fejlesztés és oktatás terén, és a régió minőségi szőlőtermesztésére és borkészítésére fókuszál. Az EKKE Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontjának fontos része, ahol a kutatás-fejlesztés mellett oktatási tevékenységet is végeznek. Csoportok és iskolai osztályok számára bemutató programokat tartanak, amelynek keretében megismerkedhetnek a szőlőültetvényekkel és a feldolgozó üzemmel. Bár az idei nyár rendkívül meleg volt, a szőlő kiváló minőségű, és a mért értékek is biztatóak. Molnár Ádám, a kőlyuktetői borbirtok igazgatója szerint nagyon izgalmas évjáratnak néznek elébe, és hamarosan a borvidék egyik legfontosabb szőlőfajtája, a kékfrankos is terítékre kerül. Az Egri borvidéken több mint hatvan szőlőfajta található, Kőlyuktetőn azonban ennél is gazdagabb a kínálat: a különféle fajták és változataik, valamint a korábbi és jelenlegi kutatások alapanyagai együtt gyakorlatilag meghaladják az ezret.

Forrás: EKKE; heol.hu

Fotó: Nagy Adri; kiemelt kép: Csorba Kitti/heol.hu

Magyar Kurír