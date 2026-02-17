Megbocsátva lépjük át a nagyböjt küszöbét – Kiengesztelődési vecsernye Miskolcon

Hazai – 2026. február 17., kedd | 13:51
A bizánci egyház ősi hagyománya szerint nagyböjt kezdetén, vajhagyó vasárnap – idén február 15-én – kiengesztelődési vecsernyét végeznek a görögkatolikusok. Miskolcon Orosz Atanáz megyéspüspök vezette a szertartást.

„Nagyböjt közepén a mai evangéliumban azt a parancsot kaptuk, hogy bocsássunk meg egymásnak, és engesztelődjünk ki egymással (vö. Mt 6,14–21)” – mondta a püspök az esti szertartáson, majd azzal folytatta, hogy Jézus Krisztus követőjeként kell, hogy mi is megbocsássunk.

Ezt várja el tőlünk a Mester: megbocsátani mindazoknak, akik bocsánatot kérnek, vagy nem kérnek. Az a Mester, aki az emberség szeretetére biztatta övéit, elvárja tőlünk, hogy felebarátainkkal, testvéreinkkel, barátainkkal kiengesztelődve lépjük át a szent nagyböjt küszöbét.

A szertartáson megjelent papságot és híveket arra kérte a főpásztor, hogy legyenek képesek szívből megbocsátani egymásnak, mint mondta; „hogy elhidegült szívünket fölmelegítse a nagyböjti kegyelem”

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

