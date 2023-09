Megelevenednek az Ó- és Újszövetség növényei – A nagyváradi Follmann Géza bibliai kertről

A Follmann Géza bibliai növénykert tagolt ágyásaival és körágyásaival, a kolostorkertek puritán egyszerűségét idézi. Parcelláiban az Ó- és Újszövetségből is ismert növények kaptak helyet, amelyeket az ember ősidők óta ismer és termeszt táplálkozás céljából (búza, hagyma, füge, szőlő), gyógyító tulajdonságaik, fűszerértékük és illóanyagaik miatt (zsálya, menta, levendula). Közülük nem egy kiemelt lelkiségi töltettel rendelkezik, mert a Teremtővel áll bőséges kapcsolatban, mint például a szőlő vagy a mindennapi kenyerünket adó búza is.

Kezünkbe került Fráter Erzsébet A Biblia növényei című könyve, amelyben botanikus szemmel járja be a Szentföldet és annak misztikus tájegységeit. Amikor megszületett a gondolat, hogy bibliai növénykert fog létrejönni, tudtuk, hogy ez a könyv nagy rálátást fog adni a létrehozáshoz és ennek fenntartásához.

Maga a sétány a felújítás előtt egy üres, hosszú út volt. Azért, hogy ez a helyiségnek pedagógiai szerepet töltsön be úgy, hogy egyúttal természettudományi és vallási kapcsolódása legyen, létrejött négy nagyobb tagolt ágyás, illetve négy körágyás a sétány közepén. Mind a négy tagolt ágyás sajátos tematikával rendelkezik.

A legelsőben, a Kenyér és borban olyan gabonákat és évelőket találunk, mint: búza, árpa, köles, cirok, hajdina és szőlő. Péter és Pál ünnepe alkalmával a búzát hagyományosan aratjuk. Olykor a látogatók is rálátást nyernek arra, milyen a tradicionális betakarítás, illetve lehetőség van bekapcsolódni is.

A következő tagolt parcellában megismerjük a Bibliai virágokat, ahol kora tavasztól a krókuszok, tulipánok, nárciszok pompáznak, majd váltják később a nyári virágok, mint a len, a búzavirág, illetve a pompás fehér liliomok.

A virágok után azonnal érezhetjük a Fűszer- és gyógynövényeket, itt olyan növényekkel találkozhatnak, mint a menta, gránátalma, izsóp, zsálya, kakukkfű, citromfű, kasvirág és sok más olyan növény, melyek teák, főzetek és kivonatok fontos hozzávalóját képezik. Ugyanitt megismerkedhetnek olyan érdekes, egzotikus cserjefélékkel, mint a szenna cserje, az ördögtövis, a mirtusz és nem utolsósorban a zsidótövis.

Ezek a cserjék a Szentföld flórájában jelen voltak már a krisztusi korszakban, a hűvösebb klíma miatt nálunk többnyire fagyérzékenyeknek számítanak, így tél előtt mindig beltérbe kerülnek. Elérkezve a legutolsó parcellába, ahol a Bibliai haszonnövények tematika várja a látogatókat, hogy megismerjék, milyen zöldségeket és gyümölcsöket használtak a Szentföld konyháiban. Ezek között megtaláljuk a közönséges hagymát, fokhagymát, lencsét, csicseriborsót, fügét, dinnyét, illetve egyéb hüvelyes növényeket is, melyeket a mai napig is előszeretettel fogyasztunk otthonainkban.

A tagolt parcellákon kívül találunk körágyásokat, legtöbbje kolostorkerti növényeket foglal magába, mint például levendulafajokat, illetve hamvas cipruskát.

Minden növénynél található egy információs tábla, románul és magyarul leírva a növény általános tudnivalói, a bibliai idézete, amely alapján helyet nyert ebben a bibliai növénykertben.

A jelenlegi növények mellett minden évben próbálunk változtatni a sorrenden, hogy folyamatosan legyen valami újdonság, de mi, kertészek is szívesen kísérletezünk olyan növényekkel, melyek nálunk nem megszokottak, mégis vallási háttérrel rendelkeznek, ilyen például a gránátalma. Nagyváradon viszonylag alig találni termő gránátalma fát, viszont három teljes év után 2023-ban először virágoztak és gyümölcsöt is hoztak az itteni fák is. Hatalmas öröm ez számunkra is, mi több, amikor a helyi látogató közösséggel tudjuk ezt megtapasztalni.

A növényeken kívül nem csak lágyszárúakat láthatnak az idelátogatók, hanem fás növényeket is, ilyenek például az olajfák, ámbrafák, cédrusok, illetve datolyapálmák, melyeket a Szentírás is sűrűn emleget, bár méretük miatt nem férnek be a tagolt parcellákba, hanem egyedi módon alkotnak monumentális összképet.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír