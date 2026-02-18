Megemlékezés a Vértesben elesett II. világháborús hősökről

A program szerint köszöntőt mondott Vécsei László, az egyesület elnöke; megemlékező beszédet mondott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos és Lévai Ildikó, Csókakő polgármestere. Ünnepi beszédet mondott B. Stenge Csaba levéltár-igazgató, az áldozatokért pedig Spányi Antal megyéspüspök mondott imát.

Az emlékműnél sokan gyűltek össze: erdészek, hagyományőrzők, katonák, közéleti szereplők és helyi lakosok. A résztvevők főhajtással, díszsortűzzel és koszorúk elhelyezésével emlékeztek az 1944–45 telén a Vértes térségében zajló harcok áldozataira.

A háború emberi arca

Vécsei László beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a második világháború eseményei nem csupán hadmozdulatok és évszámok, hanem személyes sorsok történetei. A Vértesben zajló harcok fiatal katonák, családapák és civilek életét követelték, sokakét örökre megváltoztatva.

Hangsúlyozta: az emlékezés nemcsak tiszteletadás, hanem felelősség is. A béke nem magától értetődő állapot, hanem olyan érték, amelyet közösségeinkben és mindennapi döntéseinkben is őriznünk kell.

A huszárok helytállása

Tessely Zoltán a térségben harcoló 1. magyar királyi huszárhadosztály katonáira emlékeztetett. Felidézte azokat a harcokat, amelyek Gánt és Csákvár környékén, a Kotló-hegy térségében zajlottak, valamint az 550 katona sorsát, akiket Csákvár határában bekerítettek és felmorzsoltak. Beszédében a hősiesség, az önfeláldozás és a hazaszeretet jelentőségét emelte ki, és hangsúlyozta: a történelem súlyos veszteségei arra intenek, hogy a béke megőrzése ma is közös felelősség.

Lévai Ildikó az 1. huszárhadosztály és vezetőjük, Tomka Emil huszárezredes alakját idézte fel. Kiemelte a bajtársiasság, a kötelességtudat és a személyes példamutatás szerepét. Mint fogalmazott, egy nemzet erejét múltjának hősei is adják, örökségük pedig ma is iránytű lehet.

Közös főhajtás

Az ünnepség végén elhangzott ima után koszorúzásra került sor. Az emlékműnél az önkormányzatok, civil szervezetek, katonai egységek és magánszemélyek helyezték el a kegyelet koszorúit.

A megemlékezés zárásaként a vérteskozmaiak is lerótták tiszteletüket az emlékműnél, csendes főhajtással emlékezve a Vértesben elesett hősökre.

Forrás: verteskozma.hu/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Némedi István

Magyar Kurír