Megemlékeztek Roskovics Ignácról, a magyar görögkatolikus liturgia fáradhatatlan apostoláról

Tisztelettel adóztunk a kétszáz éve született Roskovics Ignác munkácsi nagyprépost előtt, aki 1861–1866-ig szolgált a Hajdúböszörményi Görögkatolikus Egyházközségben. Megtiszteltetés számunkra, hogy templomunk fala adott helyet az emléktáblának az énekeskönyv születésének helyén. Nagyszerű életművét Kocsis Fülöp érsek-metropolita mutatta be.

„Roskovics Ignácnak nagy szerepe volt a magyar liturgikus nyelv kialakításában, sokat köszönhetnek neki a görögkatolikusok. Kezdettől fogva sokat tett a liturgikus szövegek magyarra fordításában, hiszen akkor még ószláv nyelven végezték a liturgiákat. Az esküvői, temetési, keresztelési szertartásokat lefordította magyarra. Az ő áldozatos munkájának köszönhető az is, hogy saját költségén adatta ki az első görögkatolikus magyar nyelvű énekeskönyvet, amikor itt szolgált Hajdúböszörményben. Ezenkívül sok más kiadványt is finanszírozott. Elkötelezett pap volt, akire ma is felnézhet a papság. Személye azért is érdekes és meghatározó, mert a családjában, leszármazottai közül sokan lettek papok. Különleges kötődése van még Hajdúböszörményhez: Debrecen volt Böszörmény fíliája, neki köszönhető a debreceni parókia megalapítása. Emlékezzünk boldog emlékű Roskovics Ignác atyára és azokra a papokra, akik görögkatolikus egyházunkban sokat tesznek azért, hogy magyar nyelven és mély hittel tudjanak imádkozni Magyarországon” – zárta gondolatait a főpásztor.

Az emléktábla felszentelése után vecsernyét végeztünk a metropolita vezetésével, lelkészek és kispapok részvételével. Kocsis Fülöp emléklapot adott át Sőrés Sándorné Máriának. Köszönetét fejezte ki azért a több mint négy évtizedes hűséges szolgálatáért, amit az egyházközségért tett és nagy segítséget jelent a mindenkori lelkészeknek.

„Minden korban, időben helyt kell állni azon a területen, amire meghívott az Isten. Marikának ezt a küldetést szánta és ő önzetlenül, szeretettel végzi a példamutató feladatát” – méltatta őt Kocsis Fülöp metropolita a szertartás végén.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

