Megerősítés és küldetés – A nagyváradi gyermekeket segítő vincés közösség találkozása XIV. Leóval

A delegáció élén Kis Balázs elnök állt, aki röviden bemutatta a társaság egyik kiemelt szolgálatát, a gyermekmentő programot. Ez a kezdeményezés súlyos állapotban lévő gyermekek számára nyit utat a gyógyulás felé, gyakran határokon átnyúló együttműködésben, többek között olaszországi egészségügyi intézmények bevonásával.

Kis Balázs, aki egyházi szolgálata mellett a nagyváradi rohammentő-szolgálat (SMURD) Bihar megyei sürgősségi egységének egészségügyi asszisztense, tavaly ősszel írt levelet a Szentatyának, amelyre válaszul meghívást kaptak egy szerdai általános audienciára, valamint lehetőséget arra, hogy az esemény után személyesen is találkozhassanak. A delegációban Bokucz György, a szervezet logisztikai igazgatója, Strifler Mihály alelnök és három önkéntes, György Zoltán, Unterlender Mária és Barta Éva is helyet kapott.

A Szentatyával folytatott rövid, de tartalmas beszélgetés során szó esett azokról a gyermekekről is, akik Rómában részesültek egészségügyi kezelésben. Kis Balázs háláját fejezte ki azért a testvéri nyitottságért, amely lehetővé teszi, hogy más országokból érkező, rászoruló gyermekek is ellátásban részesüljenek. Ez a befogadó lelkület az Egyház egyetemességének kézzelfogható jele, amely túlmutat a határokon, és konkrét formában jeleníti meg a krisztusi irgalmasságot.

A találkozó során a küldöttség ajándékokkal is kifejezte tiszteletét: többek között egy, a szolgálatot jelképező inget adtak át a Szentatyának, amelyet XIV. Leó aláírásával látott el.

A gesztus egyszerre hordoz személyes és közösségi üzenetet: megerősítést abban a küldetésben, amelyet a vincés lelkiség évszázadok óta képvisel – jelen lenni a szenvedők mellett, és konkrét cselekedetekben megélni a szeretetet.

XIV. Leó pápa köszönetét fejezte ki a gyermekekért végzett szolgálatért, és bátorította a jelenlévőket, hogy továbbra is hűséggel és elkötelezettséggel végezzék küldetésüket. A találkozó egyszerre volt megerősítés és küldetés: annak jele, hogy a csendes, sokszor rejtett szolgálat is eljut az Egyház szívébe.

A nagyváradi közösség számára külön jelentőséget adott az eseménynek, hogy a találkozóra a gyermekmentő szolgálat működésének ötödik évében került sor. A jubileum így nem csupán visszatekintés, hanem új lendületet is hordoz magában: meghívás arra, hogy a jövőben még több rászoruló gyermek számára váljon elérhetővé a gyógyulás reménye.

Forrás és fotó: Nagyváradi Páli Szent Vince Társaság

Magyar Kurír