Meggyilkoltak egy papot Sierra Leonéban – Segítőkész ember volt, felszólalt a bűnözés ellen

A Sierra Leone-i rendőrség tájékoztatása szerint szerint a helyi rendőrállomást reggel 7.45-kor értesítette telefonon egy plébániai hívő arról, hogy Amadu atyát éjszaka ismeretlen fegyveres férfiak támadták meg a plébánián.

A nyomozók kiderítették, hogy a támadók egy ablakon keresztül hatoltak be erőszakkal a lakásba. A rendőrség szerint a papot augusztus 29-ről 30-ára virradó éjjel 2 és 3 óra között ölték meg. Jelenleg a hatóságok nem nyilatkoztak még arról, hogy a támadók elraboltak-e valamit a lakásból.

A gyilkosság indítéka egyelőre nem tisztázott, és még nem tartóztattak le gyanúsítottakat. Ugyanakkor több plébániai hívő és egyházi vezető is vallomást tett a nyomozóknak, hogy fényt derítsenek a bűncselekményre.

Amadu atya kedves és segítőkész természete miatt nagyon népszerű volt. A hátrányos helyzetű fiatalok és családok között végzett tevékenysége, valamint a korrupció és a bűnözés ellen irányuló prédikációi miatt mély tisztelet övezte, de a hívek szerint ezzel bizonyos körökben ellenségeket is szerzett magának.

Kenema Sierra Leone keleti részén fekvő tartományi székhely. A térségben az utóbbi időben jelentősen megemelkedett az erőszakos bűncselekmények, például fegyveres rablások és támadások száma, ami aláássa a helyi közösségek biztonságát.

