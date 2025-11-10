Meghallani a szegények sóhaját – A Genezis diákműhely fóruma a jótékonyság gyakorlatairól

A közelgő adventi időszakban sokan csatlakoznak valamilyen karitatív kezdeményezéshez és fordulnak a rászorulók felé. A kerekasztal-beszélgetést szervező Genezis Kiválósági Diákműhely tagjai hiszik, hogy a szegények sóhaját meghallani messze több mint jótékonykodás.

Alessandro Caprioli, a PPKE egyetemi lelkésze jelentős tapasztalattal rendelkezik a karitatív szolgálat terén, amelynek sokszínűségét személyes tapasztalatain keresztül tárta a hallgatóság elé. Bizonyos országok, így szülőhazája, Olaszország is a gazdagabb országok közé tartozik, de papként jól ismeri a szegénységet. Felidézte gyermekkori élményeit, és elmesélte, hogy fiatal atyaként a plébánián sokat segítettek rászoruló gyerekeknek, sokszor ingyenes tanítással. A Csak Egyet Szolgálat tevékenysége keretében egy szendvics vagy egy kávé mellé mindig kínál személyes beszélgetéseket is. A PPKE egyetemi lelkésze egyértelművé tette, hogy nem lehet keresztényként élni a szeretet, az irgalmasság gyakorlása nélkül. Kiemelte azt is, hogy az irgalmasság testi cselekedetei mellett fontos, hogy az irgalmasság lelki cselekedeteit is gyakoroljuk.

Blatt Kamilla, a PPKE Jog- és Államtudományi Kara (JÁK) karitászcsoporjának elnöke és Hrubi Mátyás, a csoport alelnöke az önszerveződő diákcsoport tapasztalatait osztották meg. A ma már mintegy 60 főt számláló PPKE JÁK Caritas 2013 óra működik a katolikus egyetemen. Blatt Kamilla kiemelte a szegények megsegítésében a személyes találkozások fontosságát. Felidézte, hogy az ő saját felsőoktatási intézményválasztásában is szerepet játszott a közösséghez tartozás lehetősége.

Hrubi Mátyás számos karitatív élményét osztotta meg a hallgatósággal, mint például a szegény gyermekek táboroztatását. Vallja, hogy pázmányosnak lenni egyet jelent egy jó közösséghez tartozással. A Caritas erőssége, hogy eléri a fiatal generációt, többek között a közösségi médián keresztül, de közösségi programjaik is nagyon népszerűek, amelyeket mindig összekapcsolnak a jótékonysági tevékenységekkel. Ilyen tipikusan a „szendvicsszerda” akciójuk, amely során szendvicseket fogadnak és készítenek, majd megosztják a szegényekkel.

A Caritas sikeresen együttműködik más hallgatói szervezetekkel is. A rendezvény egyik központi témáját adta, hogy milyen nehéz személyes kapcsolatokat építeni a mai világban. A jó közösséghez tartozás azonban megkönnyítheti e folyamatokat, ilyen tipikusan a papi szolgálat keretében való jótékonykodás, vagy a Caritas tevékenysége.

A résztvevők kitértek a jótékonysági tevékenység nehézségeire is. Alessandro Caprioli kiemelte a pszichés betegségek terjedését, amelyet „korunk pestisének” nevezett. A karitatív munka lelki gyümölcseire rávilágítva pedig megállapította, hogy a jó cselekedet a személyiség beteljesedése is egyben. Hrubi Mátyás a jótékonykodás további lelki eredményeként mutatta be azt, amikor az ebben való társak öröme is megtapasztalható.

A kerekasztal-beszélgetést Tahyné Kovács Ágnes moderálta.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magyar Kurír