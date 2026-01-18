Meghívottak vagyunk – Megáldották a Kalocsai Iskolanővérek felújított templomát Kalocsán

A főpásztor beszédének kezdetén kitért arra, hogy a megújult templom 166 éves, az épületet Rösner Károly (Karl Rösner) építész tervezte Kunszt József kalocsai érsek megbízásából. Az egykori érsek nagy áldozatokat vállalt a nővérek letelepítésével. 180 ezer pengőforint volt a templom és a rendház építése, 60 ezer pengő a berendezések kialakítása, de a működésre is letett 100 ezer pengőt, amelynek kamata is elég volt ahhoz, hogy a nővérek élni és munkálkodni tudjanak. A mai értelemben milliárdokba került az épület felépítése és működtetése.

Bábel Balázs felvetette: mondhatná valaki, hogy voltak birtokai az érsekségnek, könnyű volt a dolga, de másoknak is volt rengeteg pénze, és mégsem ilyen nemes célra használták. Amikor megérkeztek a nővérek, az akkori érseki titkár fogadta őket, Schuster Konstantin, aki később váci püspök lett. A nővérek igen csodálkoztak a szép környezeten, kifejezetten a Szent József-képen, amit ugyanaz a festő készített, aki a székesegyház oltárképét.

Beszédének további részében a főpásztor kitért a napi evangélium üzenetére. Jézus a názáreti zsinagógába látogatott. Akkor is szombat volt, mint most, a templom megáldásának napján. Jézus Izajás próféta könyvéből olvasott, akinek szavai személyében beteljesedtek. „Az Úr lelke van rajtam, élküldött, hogy hirdessem az Úr kegyelmi esztendőjét!”

Jézus hitünk szerint már nem betér a templomunkba, hanem jelen van.

Jelen van az Oltáriszentségben, az Egyházban, Isten igéjében, a hívek közösségében. Velünk van minden nap a világ végezetéig. Őérte hirdetjük az evangéliumot, a jóhírt, mert ő maga a jó hír. Ő az a hír, aki mindig hír marad. Nem avul el. Megnyitja számunkra az üdvösség távlatait.

Az érsek hozzátette: a napokban tartott bíborosi konzisztórium Rómában egyértelműen kifejtette, hogy az Egyház fő célja az evangélium hirdetése. Szavunkkal, életpéldánkkal hirdetjük Jézus tanítását.

Jézus által „ma” teljesedik be az írás. Isten ugyanis nem jövőben él, hanem örök jelenben.

A szent cselekmények ebből az örök jelenből részesítenek minket. A szentmise is mindig jelenbe hozza Jézus áldozatát.

Ezután az érsek a templomról elmélkedett. Sokaknak a templom csak egy épület. Valakit még bosszant is. Ott, ahol a szekularizáció erőssé válik el is adják, s lerombolják a templomokat. Valakik számára műemlék; jobb esetben hívő emberek, de ha nem, akkor még a felújításban is akadékoskodnak. De vannak, akiknek a templom Isten háza, az Úrral való találkozás helye. Olyan hely, ahol közvetlenül meg lehet tapasztalni Isten jelenlétét. Minden korosztálynak ezt kell elsajátítania.

Nem kötelességből kell a templomban jelen lenni, hanem annak tudatában, hogy meghívottak vagyunk.

Péter apostol felkiáltását kell megélni valahányszor betérünk a templomba: Uram, jó nekünk itt lenni!

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír