Megjelent az Új Ember 2024. december 21–28-i ünnepi száma

A Megváltó, a mi Urunk, Jézus Krisztus születésének ünnepére, karácsonyra idén is dupla számmal jelentkezünk, immár megújult lapunkkal. Az új formátum többek között lehetővé tette, hogy az Új Emberben első alkalommal az ünnephez kapcsolódva kétoldalas méretű, nagy fotóval kedveskedjünk olvasóinknak. A képet a Szentföldön járt kollégánk készítette Betlehemben.

A vezércikkben Fekete Szabolcs Benedek, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottságának elnöke mai történetek, példák segítségével ír arról, hogy „Isten szeretete nem statikus, hanem áradó, »mozgásban lévő« szeretet, amely cselekszik, átalakít, meggyógyít, felemel.”

Olvasóinknak bemutatjuk a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnökségi tagjai. A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom (T72) ernyőszervezetként egyesíti a különböző szakmai közösségeket – tanárokat, jogászokat, mérnököket, szociológusokat, teológusokat –, hogy hivatásuk kihívásaira az evangélium fényénél adhassanak választ. A mozgalom 2014-ben történt létrehozásával Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szándéka az volt, hogy a Magyar Katolikus Egyházban felelős keresztényként munkálkodó értelmiségiek, szakemberek véleménye jelenjen meg jobban a társadalomban, a közbeszédben.

Interjút közlünk Fehérváry Jákó bencés szerzetessel, a római Anselmianum rektorával. Fehérváry Jákó az elmúlt években a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolát vezette, idén nyáron azonban annak anyaintézménye, a római Szent Anzelm Pápai Egyetem rektorává nevezték ki. Új megbízatásáról, a liturgia jelenéről és jövőjéről, az adventi és a karácsonyi időszak számára kedves szertartásairól beszélgettünk a szerzetessel.

Egy másik beszélgetés egy külföldről hazánkba érkező szerzetessel készül. John Bayer OCist júliusban jött Magyarországra, és bekapcsolódott a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja, valamint a rend öt oktatási intézménye életébe. János atya az Our Lady of Dallas ciszterci apátság szerzetes papja. Hivatásáról vallott lapunknak, illetve arról, hogy magyarországi missziója milyen változásokat hozott az életébe.

A teológiai elmélkedéseket Kocsis Imre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Gnilka-díjas professzora és Kovács Zoltán mariológus írta.

Ünnepi lapunkban olvasóink megismerkedhetnek a szeged-felsővárosi Szent Miklós-plébánia közösségével, amely a jubileumi évében - Serfőző Levente plébános szavai szerint – valóban megtapasztalhatta az egységet.

A Tanúságtétel rovatban egy beszélgetés erejéig találkozhatnak Holló András táncoktatóval, aki a motorozás szerelmese volt, ám egy súlyos baleset következtében kerekesszékbe került. Ma „házasságkarbantartó” és szalagavatóra felkészítő táncórákat tart, és tanúságtételeivel sokakat állít „Isten irányába”.

Az idén nyolcvanéves Új Emberben korábban megjelent kiváló írások közül ezúttal Pilinszky Jánostól, Rónay Györgytől, Szabó Magdától, Weöres Sándortól olvashatnak karácsonyi gondolatokat, illetve megtudhatják, hogy Heinrich Böll Nobel-díjas író mikor járt a lap szerkesztőségében.

A dupla lapszám további részében, az irodalmi rovatunkban Lackfi János új versét olvashatják. Múltidéző riportot közlünk az 1945-ben született Zsóka megrendítő történetéről, együttérezve sok magyar család kimondatlan históriájával.

Kálmán Peregrin OFM pedig arról tájékoztat, hogy a magyarországi vészkorszak idején, 1944–1945-ben a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány kolostoraiban zsidókat és más üldözötteket bújtattak a szerzetesek, amiről írásos dokumentumok tanúskodnak. A közvélemény sokáig nem tudhatott erről, de az utóbbi években egyre több részletet ismerhetünk meg a zsidómentő és áldozatvállaló ferencesekről.

Mi is az a liturgikus tánc? – erről is olvashatnak az ünnepi Új Emberben; ahogy Fodor Réka (Afréka) nigériai missziójáról is a doktornő küldetéséhez egy időre csatlakozó Kürnyek Róbert, a Szombathelyi Egyházmegye pasztorális helynöke beszámolójából.





A Mértékadó kulturális mellékletben Krisztus arcát szemlélve címmel Csincsi Arnold ikonfestővel készült interjúnkból megtudhatják, hogy az ifjú művész a Szent György-hegyi Örömhírvitel-kápolna teljes művészi kifestését idén nyáron fejezte be. Pályafutásáról, hivatásáról, a „szembesülés” jelentőségéről az ikonok tükrében szólt az alkotó, akivel Pallós Tamás beszélgetett.

A Műterem rovatban a Borúra derű, A kétszáz éves Akadémia kincsei címmel 2026. december 13-ig ingyenesen, előzetes regisztrációval megtekinthető tárlatról ír Mészáros Ákos. A kétszáz éves Magyar Tudományos Akadémia kiállításán a látogatók többek között megtekinthetik Arany János, Petőfi leveleit, Az ember tragédiája című drámai költemény eredeti kéziratát is.

A Mértékadóban mindezen felül ünnepi beszélgetést közlünk Szabó Irénnel, a Görögkatolikus Múzeum igazgatójával, akiről Bodnár Dániel azt írja: „nem mindennapi megpróbáltatások érték, de egész lénye mégis derűt, reményt és szeretetet sugároz”.



Minden kedves Olvasónknak áldott, boldog karácsonyt és kegyelemmel teljes új évet kívánunk!

Magyar Kurír