Megkezdődik a betlehemi Születés-barlang helyreállítása a remény és az egység jegyében

Betlehemben minden készen áll arra, hogy megkezdjék a felújítási munkálatokat a Születés-barlangnál, hatszáz év után először – jelentette be a Jeruzsálemi Görög Ortodox Patriarkátus és a – ferences rend által vezetett – Szentföldi Kusztódia. Örömüket fejezték ki a kezdeményezés miatt, amelyben az Örmény Apostoli Ortodox Patriarkátus is részt vesz, és amely a Palesztin Állam Elnökségének védnöksége alatt valósul meg.

A remény és az újjászületés jele

Mahmúd Abbász palesztin elnök 2025 novemberében Rómában tett látogatása során a XIV. Leó pápával való találkozóján, valamint a Betlehem Reborn (Betlehem újjászületése) című kiállítás megnyitóján is utalt a közelgő helyreállítási munkálatokra. Krisztus születési helyének felújítása „a remény és az újjászületés jele az egész Szentföld számára” – fogalmazott.

A helyszín renoválásáról szóló, 2024-ben kiadott elnöki rendelettel és a szent helyekre vonatkozó történelmi status quóval összhangban most végre megkezdődhetnek a keresztények által tisztelt barlang körüli munkálatok.



A helyreállítást egy pratói olasz cég végzi, amely két évvel ezelőtt a Születés-bazilikát is restaurálta, egy nagyszabású és gondosan kidolgozott terv alapján. A Szentföldi Kusztódia honlapja szerint az előkészületek befejeződtek, s hamarosan megkezdik a munkálatokat.

A barlangban végzett felújításokon – a sziklán, a márványpadlón, az oszlopokon és díszítéseken, valamint a Jézus születésének pontos helyét jelző csillag helyreállításán – túl a projekt a szomszédos részek műszaki megerősítését is magában foglalja. Ezek a munkálatok egyszerre mutatják meg a szentély építészeti egységét és azt az együttműködést, amellyel ezt a helyet az egész emberiség számára megőrzik.

Az egység jelképe

A felújítás maga jelentős ökumenikus kezdeményezés, amelyben szorosan együttműködik a görög ortodox egyház és a barlangot őrző ferences rend.

„Ez a projekt – fogalmaz a közös nyilatkozat – megtestesíti a keresztények egységes elkötelezettségét, hogy a szent barlang szellemi, történelmi és kulturális örökségét megőrizzék a jövő nemzedékek számára, valamint hogy fenntartsák annak a helynek a méltóságát, ahol a keresztény örömhír látható formát öltött, és ahol minden nemzet hívei zarándoklatra gyűltek össze az évszázadok során.”

„A barlangban a megtestesülés misztériuma belépett a történelembe, és a keresztény hitvallás megkapta földi kezdetét. E szent hely helyreállítása a hit, az emlékezet és az áhítat folytonosságának megőrzését jelenti a Születés földjén – olvasható a nyilatkozatban. – Ezzel a közös erőfeszítéssel a jeruzsálemi egyházi közösségek megvédik a rájuk bízott evangéliumi örökséget, és biztosítják, hogy minden hagyomány hívei továbbra is mély áhítattal tisztelhessék Krisztus születési helyét.

Betlehemből a születés fénye továbbra is megvilágítja a világot, tanúságot téve a kereszténység tartós jelenlétéről a Szentföldön és a reményről, amely abból a szent barlangból sugárzik, ahol a Megváltó született.”

