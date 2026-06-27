Megkezdődött a Raffaello-lodzsák restaurálása a Vatikánban

Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A reneszánsz művészet egyik remekének restaurálása nagy kihívást jelent – mondta Barbara Jatta.

A Vatikáni Múzeum húszfős restaurátorcsapatának feladata lesz, hogy „új fényt” adjon a lodzsák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak. A helyreállításhoz a már más műkincsek esetében is alkalmazott lézertechnológiát használják.



Az eredetileg nyitott lodzsát, amelyet később üvegablakokkal kereteztek, bibliai jeleneteket ábrázoló falfestmények díszítik. Érdekességét az úgynevezett groteszk díszítések adják, amelyeket az 1500-as években felfedezett ókori római palotákból másoltak le.

A földdel betemetett paloták termeit a reneszánsz művészek barlangoknak hitték, így a díszítéseket a grotta (barlang) szóval határozták meg.



A Raffaello-lodzsák a Vatikánhoz tartozó apostoli palotáknak a második emeletén találhatók: a Szent Damazusz-udvarra néznek rá, amely arról ismert, hogy oda érkeznek meg a pápához látogató állam- és kormányfői delegációk. A lodzsák nem látogathatók, de a Vatikáni Múzeum termeiből rájuk lehet látni.

A sajtótájékoztatón képviseltette magát a helyreállítást finanszírozó Stephen A. Schwarzman alapítvány, amely a világ legnagyobb kulturális magánalapítványa, valamint a kulturális örökség védelmére szakosodott World Monuments Fund.

Ebben a cikkben láthatóak a restaurálás alatt álló loggiák.

Forrás: MTI

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír