Megkezdte a tanévet az Egri Hittudományi Főiskola és az Érseki Papnevelő Intézet

A szemináriumban tartott ünnepi megnyitón az intézmény elöljárói, tanárai és növendékei mellett Pajtókné Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium elöljárói, hallgatói vettek részt.

Homíliájában Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató a kereszt és a remény összekapcsolódásáról beszélt. „A kereszt egy kapu, amelyen át eljutunk a föltámadásra. S ez nagyon konkrétan szól ma hozzánk és hozzátok, kedves papnövendékek, akik az új tanévet kezditek.

Az előttetek álló tanév minden bizonnyal tele lesz kisebb-nagyobb keresztekkel, vizsgákkal, nehéz feladatokkal, fáradságos napokkal, olykor belső vívódásokkal is. Talán lesznek pillanatok, amikor elcsüggedtek, és azt kérdezitek, hogy vajon érdemes, vajon van-e értelme a küzdelemnek. Ilyenkor tekintsetek föl a keresztre. Mert onnan tanulhatjátok meg, hogy a remény az nem puszta vigasztalás, hanem erőforrás. Krisztus a keresztben is életet ajándékoz.”

Rámutatott, hogy a kereszt felmagasztalásának ünnepe arra tanít bennünket, hogy

amit ma talán még tehernek élünk meg, az holnap az élet forrása lehet.

Három gondolatot adott útravalóul a papnövendékeknek: „A reményből fakad a kitartás. Amikor nehéz lesz, akkor gondoljatok arra, hogy a kereszt sem tartott örökké. A föltámadás követte. Aztán másodsorban a reményből fakad a testvériség. A kereszt alatt ott állt Mária és a szeretett tanítvány, János, így ti se maradjatok magatokra a próbákban, hanem támogassátok egymást a közösségben.

Végül, de nem utolsósorban a reményből fakad a küldetés.

A keresztről áradó szeretetet várja a világ. Amikor majd kiléptek a szeminárium falai közül, akkor az emberek nem elméleteket fognak keresni bennetek, hanem az élő reményt.”

Ezt követően Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora megnyitotta a tanévet. Ünnepi beszédében a rektor arra kérte a kispapokat, hogy készüljenek fel lélekben, teológiai tudásban és gyakorlati készségekben arra, hogy majd eredményesen lássák el hivatásukat a hívek között.

Felidézte XIV. Leó pápa Rómában, a papnövendékek zarándoklatán elhangzott intelmeit, így például, hogy egészséges baráti kapcsolatot ápoljanak Jézussal és szeminarista társaikkal, személyiségük formálódásához szükséges intenzív lelki életet éljenek, valamint a Szentlélek segítségül hívása legyen napi gyakorlatuk, hogy a megkülönböztetés művészetét el tudják sajátítani.

Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy a remény szentévében tudatosítsák, hogy a keresztény ember reménye Jézus Krisztus szeretetében gyökerező biztos reménység. Idén három elsőéves kispap állt a rektor elé, és tett ünnepélyes fogadalmat, hogy az Egri Hittudományi Főiskola hallgatójához méltón él és készül a papi hivatásra.

Az ünnepség végén elhangzott, hogy a köztársasági ösztöndíjat erre a tanévre Zupkó Bence nyerte el.

Szöveg: Pap Ildikó

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Szent István Televízió/Kissné Vanyó Boglárka

Magyar Kurír