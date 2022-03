Megkezdték a jeruzsálemi Szent Sír-bazilika padlózatának felújítását

Egész kereszténységünk legszentebb helye az a jeruzsálemi épületegyüttes, amely magában foglalja az Úr Jézus golgotai halálának a helyét és egyúttal azt a sírkamrát, ahová temették, és ahol feltámadt. Megváltásunk e három mozzanatát kezdettől fogva őrzi az Apostoli Hitvallás: meghalt, eltemették és feltámadt. A három eseményt magában foglaló épületegyüttes latin elnevezése az eltemetés mozzanatán keresztül a Szent Sír, a Sanctum Sepulchrum-kápolna, az Úr feltámadása révén az ortodox értelmezésnek megfelelően pedig az Anasztazisz, a Feltámadás-kápolna. Gondviselésszerű jelet lehet látni abban, hogy ezek a megközelítések együttesen igazak, sőt csakis a közös olvasat adja az egész hitvallás teljes igazságát.

A Szent Sír-bazilikában most végre megkezdődhettek a padlózatrestaurálási munkálatok, a Szent Sír őrzésével, illetve a szent helyen belüli status quo fenntartásával megbízott görög ortodox, latin katolikus és örmény apostoli egyházak képviselőinek jelenlétében. III. Teofil, jeruzsálemi görög ortodox pátriárka, Sevan Gharibian érsek, Nurhan Manougian jeruzsálemi örmény apostoli pátriárka képviselője, valamint Francesco Patton, szentföldi kusztos március 14-én délelőtt közös imádság után kiemelte a Szent Sír-bazilika padlózatának egyik kövét, ezzel jelképesen kezdetét vette a restaurálás.

Hat évvel ezelőtt a jeruzsálemi Görög Ortodox Patriárkátus gondozásában valósult meg a Szent Sírkamra régészeti felújítása az athéni Nemzeti Műszaki Egyetem szakmai irányításával, most pedig a közös megegyezés keretében a Szentföldi Kusztódia felelős a bazilika padlózatának helyreállítási munkálataiért, melynek irányításával a római „La Sapienza” egyetem ókortudományi tanszéket és a torinói La Venaria Reale – Kulturális Javak megőrzésére és helyreállítására létrehozott Alapítványt bízták meg. A most megkezdett munka egy korábbi terv megvalósítása, amelyet a világjárvány miatt nem tudtak időben elkezdeni: 2019. december 10-én a jeruzsálemi Szent Üdvözítő ferences kolostorban mutatták be a restaurálási munkálatok terveit, amelyek a következő területeket érintik: a bazilika padlózatának tisztítása, állagának megőrzése; a Szent Edicula-sírkamra, vagyis a Jézus sírhelyeként tisztelt sziklaüreg maradványait őrző építmény stabilitásának felmérése és biztonságossá tétele; műszaki, elektromos, mechanikus és tűzvédelmi struktúrák felállítása; valamint régészeti kutatások.

„A Szent Sír helyreállítása a remény jele a világ számára – mondta a hétfői megnyitón a görög ortodox pátriárka. Hálásak vagyunk a szakértőknek, akik lehetővé tették, és meg vagyunk győződve arról, hogy az Anasztazisz körtemplom évekkel ezelőtt elkezdett helyreállítási projektjének megvalósításához és a Szent Sír-bazilika padlózatának restaurálásához fog vezetni. A szentföldi kusztos beszédében kifejtette, hogy „a járvány lelassította ugyan az eredeti terveket, de most, ebben a különleges történelmi környezetben más értelmet nyer a helyreállítási munkákban való együttműködés, hiszen ez az a hely, ahol Jézus az Egyház sarokköve lett”. Gharibian örmény érsek végül a különböző keresztény egyházak összefogásának fontosságát hangsúlyozta.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír