Megkóstolhatjuk a ferences szerzetesek kedvenc ételeit Mátraverebély-Szentkúton

Különleges ételekkel bővült a mátraverebély-szentkúti Szent Jakab Étterem kínálata: az ünnepi időszakra felkerültek a helyi ferences szerzetesek kedvenc ételei. A sütőtökkrémleves, amely a remeték eledele nevet kapta; az aszalt szilvával és sajttal töltött pulykamell, édesburgonyapürével, amelyet „ferencesek kedvence” névre kereszteltek és egy mákos guba, „ahogy Szentkúton szeretik” fantázianévvel.

Négy ferences szerzetes él és teljesít szolgálatot a Mária-kegyhelyen, akik a régi szokás szerint advent alatt tartják a böjtöt, de a vendégeknek elárulták kedvenc ételeiket, s ezek év végéig fel is kerültek az étlapra.

Az említett finomságok mellett ott szerepel még az étlapon a Novohrad-Nógrád Geoparktól Geofood védjegyet is elnyert „szerzetesek titka” is, amelynek alapanyagai 60 százalékban helyi termelőktől származnak. Ez az étel egész évben elérhető a vendégek számára. A fűszeres, kolbászos, gombás raguval töltött tócsni, házi készítésű savanyúsággal tálalva már most a vendégek egyik kedvence.

Forrás: Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely

Fotó: Miheller Kinga

Magyar Kurír