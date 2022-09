Megnyílt az első jezsuita iskola Bangladesben

Az igazgató, Probash Rozario SJ a Fides nemzetközi missziós hírügynökségnek elmondta, a pandémia miatt el kellett halasztaniuk terveik megvalósulását, most azonban végre elindíthatták az iskolát. „Néhány éve rádöbbentünk, hogy Motbari plébániájának a területén egyáltalán nincs kisgyerekeknek angol nyelvű iskola, holott nagy igény lenne rá.” Az iskolájuk jeligéje: „A tűz más tüzeket is lángra lobbant”. „El szeretnénk kísérni a gyerekeket felnövekedésük útján, hogy jó állampolgárokká és hazafiakká váljanak. Az a célunk, hogy ne csupán az elméjüket fejlesszük, hanem a szívüket, lelküket is” – tette hozzá.

Bejoy N. D’Cruze OMI dakkai érsek, aki szintén részt vett a megnyitóünnepségen, arról beszélt: „Hazánkban nagy erőfeszítéseket kell tenni az oktatás fejlesztése érdekében. Az Egyház ezért tanúságot tesz azáltal, hogy jót cselekszik a társadalommal. Iskoláinkban hiteles embereket szeretnénk nevelni, elkötelezettségünk nem a profittermelést célozza meg”. Az érsek, aki a bangladesi püspöki konferencia elnöke is, megerősítette, hogy „a diákok a lehető legjobb oktatásban fognak részesülni”, a tanári karnak pedig kifejezte: „a tárgyak oktatása mellett Önök erkölcsi nevelést, emberi és keresztény értékeket is kínálnak majd diákjaiknak, olyan férfiakat és nőket nevelnek belőlük, akik építik nemzetünket, mint napjaink némely politikusával is történt”. Shirin Sharmin Chaudhury, az országgyűlés elnöke és Dipu Moni oktatási miniszter is a dakkai Szent Kereszt katolikus iskola egykori tanulója.

A helyi katolikusok hálásak a Jézus Társaságának az iskolaalapításért. „Éreztük, milyen nagy szükség lenne egy jó oktatási intézményre ebben a körzetben. A Xavéri Szent Ferenc Nemzetközi Iskola megalapítása és megnyitása annak a jele, hogy Isten meghallgatta imáinkat. … Ez az iskola eleget tesz a környék szükségleteinek, és nyitva áll majd felekezettől függetlenül minden gyermek előtt” – mondta a Fides hírügynökségnek Suren Gomes, aki a környék egyik állami iskolájában tanít, és nagyra tartja a jezsuiták nevelő tevékenységét.

A jezsuiták a kereszténységgel együtt érkeztek Bangladesbe, hiszen ők voltak az első misszionáriusok a területen a 16. században. Később el kellett hagyniuk a Bengáli-öböl vidékét, és csak 1994-ben tértek vissza, a bangladesi püspökök meghívására. Ma három közösségük van, és már 23 bangladesi fiatal csatlakozott hozzájuk. Bangladesben mintegy 400 ezer megkeresztelt katolikus él; a 165 milliós ország lakóinak 90 százaléka iszlám hitű. A Katolikus Egyház egy egyetemet, 13 főiskolát, 200 középiskolát és 500 egyéb intézményt tart fenn az országban.

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás: Fides

Fotó: Ucanews

Magyar Kurír