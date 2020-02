Megnyitották Gyémánt László kiállítását a tatabányai Kortárs Galériában

Kammerlohr-Kováts László, a Kortárs Galéria vezetője üdvözölte a művészetkedvelőket, akik között ott volt Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek is. Az alkotók többször merítettek ihletet vallási témákból, s a hazai egyházi vezetőkről is több portrét készítettek. A kiállítás anyagában többek között szerepel egy Mindszenty-portré és a Mária és a Megváltó című ábrázolás.

Feledy Balázs művészeti író megnyitójában kiemelte: Gyémánt László bravúros rajzművész, kiemelkedően felkészült portréfestő. Mélyen önelemző önarcképek készítője. Arcképei között sok értelmiségi személyiség és színész portréi, valamint jazz-zenészek állnak. Ardey Edina arcképeit rendkívül míves festésmód, pontos ábrázolási képesség jellemzi.

Erdő Péter bíboros a művészekhez kötődő személyes kapcsolatáról a megnyitót követően elmondta: a Pázmány-egyetem rektoraként elődjének, Gál Ferenc professzornak a portréját szerették volna megfestetni. Gál Ferenc akkor már nem élt, ezért keresték azt a magyar festőt, aki fényképek alapján is eleget tud tenni ennek a felkérésnek. Gyémánt Lászlót szólították meg, aki lenyűgöző módon oldotta meg a feladatot; később többször is felkérték. Kiemelkedő lett Szent Péter ábrázolása, amely egy kicsit önvallomásként is értékelhető, s a Mindszenty József bíborost ábrázoló portréja is.

Korábban jártam Gyémánt László műtermében, ahol megcsodálhattam képeit – mondta a bíboros. – Úgy érzem, a tatabányai kiállítás jól reprezentálja a kiváló alkotó művészetét.

A kiállítás Tatabányán, a Vértes Agorája Kortárs Galériájában március 20-ig tekinthető meg.

Forrás és fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye/Kemma.hu

Magyar Kurír