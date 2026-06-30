Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen

A prépostság létezése régóta ismert volt, helyét azonban korábban a ma is álló, Árpád-kori eredetű Havas Boldogasszony-templomhoz kötötték. Az utóbbi évek kutatásai kimutatták, hogy ez valójában a középkori plébániatemplom volt, ezért a rendházat máshol kellett keresni.

A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon. A nagykökényesi prépostság jelentőségét mutatja, hogy innen küldtek szerzeteseket a később alapított sági és jánoshidai rendházakba.

Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a kutatócsoport 2026 áprilisában a mai templomtól nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területén nyitott kutatóárkokat. A feltárás igazolta feltevésüket: előkerültek a közel 900 éves épület falai, valamint a 16. századi bontás nyomai.

A vastag törmelékréteg alatt számos kváderkő, 12. századi faragvány, bronz könyvveret, 12–17. századi érme és kerámialelet került elő. Bár a teljes alaprajz még nem ismert, valószínű, hogy a középkori településen egymás közelében állt a ma is meglévő plébániatemplom és a premontrei templom a hozzá tartozó rendházzal.

A plébániatemplom tatárjárás előtti eredetű, egyhajós kőépület volt, amelyet a 16., majd a 18–19. században bővítettek. A premontrei templom legkorábbi részei a 12. századra keltezhetők. Monumentális andezitkövekből épült, faragványainak szalagfonatos és bimbós fejezetű díszítései Eger és Esztergom korabeli emlékeivel mutatnak párhuzamot, és francia építészeti kapcsolatokat jeleznek.

A rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott. Erre utalnak a korai és gótikus bronz könyvveretek. Az épületegyüttes valószínűleg az egész középkor folyamán használatban maradt.

A török háborúk idején a rendház elnéptelenedett, épületeit fokozatosan elbontották. Ennek nyomait ledőlt falak, visszahullott kövek és bontási rétegek jelezték. A pusztulás után ideiglenes megtelepedésre utaló kültéri tűzhelyek és elszenesedett növényi maradványok kerültek elő.

Később a terület temetőként működött tovább. Felnőtt- és gyermeksírok, női temetkezések, valamint ruhadíszek, pártamaradványok, rózsafüzérek és cipővasalások kerültek elő. A sírok különösen egy ponton sűrűsödtek, ami az egykori templomszentély helyére utalhat. A 19. századtól alakult ki a ma is használatban lévő temető.

A feltárás legfontosabb eredménye a régóta keresett nagykökényesi premontrei prépostság helyének azonosítása. A kutatás ugyanakkor csak a kezdet: további ásatások szükségesek a templom és a kolostor teljes alaprajzának, építészeti részleteinek és mindennapi életének jobb megismeréséhez.

A feltárás szakmai csapatát Mészáros Orsolya (ásatásvezető), Simon Bence, Nagy László, az ELTE régészhallgatói és frissen végzett régészei alkották. Önkéntes segítőként csatlakozott hozzájuk Laczik Csaba szobrász, a Hatvani Múzeum önkéntesei és fémkeresős múzeumbarátai.

A kutatást az NKA, a Gödöllői Premontrei Apátság és a Nagykökényes Község Önkormányzata támogatta, további partnereik a hatvani Hatvany Lajos Múzeum és az egri Dobó István Vármúzeum voltak.

Forrás és fotó: ELTE BTK Régészettudományi Intézet Facebook-oldala

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