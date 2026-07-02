Megugrott a hivatások száma az angol domonkos provinciában

Megszentelt élet – 2026. július 2., csütörtök | 18:49
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Idén a domonkosok a leggyorsabban növekvő szerzetesrend Nagy-Britanniában – olvasható a Prédikátorok Rendje angol provinciájának weboldalán. Az Avvenire olasz katolikus hírportálon május 20-án megjelent cikk fordítását közöljük, a magyarországi domonkos nővérek honlapja nyomán.

Az elmúlt években a domonkosok Nagy-Britanniában a hivatás iránti megújult érdeklődés időszakát élik át. Noha a számok nem hasonlíthatók össze a múlt nagy korszakainak adataival, mégis azt jelzik, hogy a Domonkos-rend újra vonzóvá vált az angol fiatalok körében.

2025 szeptemberében nyolc fiatal lépett be a cambridge-i noviciátusba. A The Tablet katolikus hetilap a hivatások számának hirtelen megugrásáról írt ennek kapcsán.

A legfontosabb képzési központ a cambridge-i kolostor, amely 2000 óta ad otthont a tartomány noviciátusának; míg az oxfordi kolostor továbbra is az angol katolikus egyház egyik legfontosabb szellemi központja marad, a helyi egyetemmel fennálló szoros kapcsolatának köszönhetően.

A tartomány legfrissebb adatai szerint ma a domonkosok száma  Nagy-Britanniában körülbelül kilencven fő, és mintegy ötven helyszínen – kolostorokban, plébániákon, egyetemeken és lelkészségekben – végzik tevékenységüket.

Az újonnan belépő szerzetesek közül sokan egyetemi háttérrel rendelkeznek, néhányan más felekezetből áttérők, vagy érett korban fedezték fel újra a hitet, és erős érdeklődést mutatnak a liturgia, a tomizmus és az intellektuálisan felépített prédikáció iránt.

A rend globális adatai is bizonyos mértékű növekedést mutatnak a hivatások terén. A legfrissebb statisztikák szerint világszerte 198 novícius és 130 jelölt van, míg 2025 folyamán 103 domonkos papszentelésre került sor.

Forrás: Avvenire/domonkosnoverek.hu

Fotó: Dominican Friars England & Wales, Scotland; domonkosnoverek.hu

Magyar Kurír

#istenkeresés #szerzetesek

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