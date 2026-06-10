Megújította fogadalmát a Szeged-Csanádi Egyházmegye papsága Gyulán

Az ünnepi esemény középpontjában a közös szentmise állt, és elsődleges célja a közös imádság mellett a paptestvéri közösség megerősítése és az egyházmegyei egység kifejezése volt.

A koronavírus-járványt megelőzően a hagyományoknak megfelelően nagycsütörtökön, a szegedi dómban zajlott a krizmaszentelés. A találkozó jelentőségét hangsúlyozva szentbeszédében a megyéspüspök kiemelte: a papi fogadalom megújítása kiváló alkalom a belső elmélyülésre és a hivatás tudatos megerősítésére. A lelkipásztori utánpótlás kérdésére kitérve rámutatott, hogy a megoldást végső soron maga Jézus hozza el, a hívők feladata pedig az, hogy nyitott szívvel meghallják és befogadják ezt a hívást.

„A Szentírásban ez a csodálatos: az Újszövetség kétezer évvel ezelőtt született, az Ószövetség még régebben, mégis állandóan aktuális az üzenet. Isten élő szava ez, amit fel kell fognunk, el kell gondolkodnunk rajta és alkalmazni kell a saját életünkre. A mai esemény is egy ilyen lehetőség volt a számunkra, és főleg az egyházmegye papsága számára” – fogalmazott a Gyula Televíziónak nyilatkozva Kiss-Rigó László.

Kovács József püspöki helynök, a szegedi szeminárium rektora az esemény gyakorlati és közösségi oldalát világította meg. Kifejtette, hogy a mindennapi plébániai feladatok és a földrajzi távolságok miatt a papoknak ritkán adódik lehetőségük a személyes találkozásra. Ez a gyulai alkalom éppen ezért nyújt pótolhatatlan lehetőséget arra, hogy a lelkipásztorok megosszák egymással tapasztalataikat, lelkileg és emberileg is támogassák egymást, elmélyítve a testvéri összetartozást.

A Gyula Televízió összefoglalója az eseményről az alábbi videóra kattintva tekinthető meg.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye/gyulatelevizio.hu

Magyar Kurír