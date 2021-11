Megújították elköteleződésüket a Nyolc Boldogság Közösség egyházmegyés papi tagjai

Abban az időben néhány egyházmegyés pap – akik évek óta rendszeresen találkoztak, megosztották örömeiket, nehézségeiket, együtt imádkoztak, és részt vettek a Nyolc Boldogság Közösség szolgálataiban – azt kérte a közösség általános elöljárójától, hogy hozzon létre egy elköteleződési formát, ami kifejezetten egyházmegyében szolgáló papoknak szól, akik szeretnének a közösség lelki családjához tartozni. Így született meg a Világi Papok Testvérisége, melynek tagjai olyan világi papok, akik saját szolgálati helyükön kívánják megélni a Nyolc Boldogság Közösség lelkiségét, és osztoznak a közösséggel a testvéri találkozókon és missziókon keresztül.

Az elköteleződés helyszínének apropóját nem pusztán az adta, hogy több mint egy éve Kecskemét városában működik a Szent Család Laikus Fraternitás, hanem az is, hogy Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 2021. augusztus 1-jével a kecskeméti Szentcsalád Plébániát a CIC 517. kánonja alapján két olyan papra bízta egyetemlegesen, akik mindketten a testvériség tagjai. Így adott volt a plébánia hívei számára, hogy részt vehessenek ezen az eseményen.

A szentmisét Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be. Homíliájában a nyolc boldogság kapcsán elmondta, hogy a vonatkozó evangéliumi szakaszban kétféle mozgás jelenik meg előttünk. Jézus jön, leül, és tanítani kezd, vagyis az Isten keresi az embert, szeretne találkozni vele, szeretné tanítani, elvezetni az igazi boldogságra. A Jézust hallgató tömeg pedig reprezentálja az Istent kereső embereket. A boldogmondások felhívják a figyelmünket arra, hogy az emberi töredezettségben, a látszólagos boldogtalanságban, a kereszt hordozásában is ott van Isten kegyelme. Ezt fejezik ki a napi szentlecke szavai is: „Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását.” (Róm 11,29)

A segédpüspök arról is megemlékezett, hogy a papi testvériség Magyarországon született, és 2019-ben a közösség általános vezetése kiterjesztette az egész nemzetközi közösségre, így ez a kis kezdet, néhány atya lelkesedése az egész közösség számára áldássá lett.

Az elköteleződésüket megújító papok: Csernai Balázs (Veszprémi Főegyházmegye – Veszprém), Hatházi Róbert (Kalocsa-Kecskeméti Főgyeházmegye – Kecskemét); Ivanics Zoltán (Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye – Kecskemét); Varga Attila (Szeged-Csanádi Egyházmegye – Kiszombor).

Forrás: Kecskeméti Szentcsalád Plébánia

Fotó: Lei Noel/Kecskeméti Szentcsalád Plébánia

Magyar Kurír