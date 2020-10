Megújul a kisbéri plébánia épülete

Veres András megyéspüspök Kisbér központi szerepére hívta fel a figyelmet a környék hitéletében: a kisbéri plébános nemcsak a város, hanem a környező települések lelkipásztori ellátását is végzi. Így a templom és a plébániaépület felújítása és működése nem csupán a városra, de a környékre is hatással van – mondta a főpásztor, hangsúlyozva, ha valahol megszűnik a vallásos közösség megtartó ereje, az az egész település működésére nézve káros hatással van. Ezért is fontos, hogy ápoljuk, vigyázzuk és megóvjuk azt.

Magyaros László plébániai kormányzó elmondta, a tervek szerint 2021 novemberére befejeződhet a felújítás. A rekonstrukciót Magyarország Kormánya 300 millió forintos vissza nem térítendő támogatással segíti, míg a tervek elkészítésének 10 millió forintos költségét a Győri Egyházmegye vállalta – tájékoztatott Magyaros László.

Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő megosztotta az előkészítési folyamat nehézségeit, hiszen a tervezés és a kivitelezés folyamán szigorú műemlékvédelmi előírásoknak kell megfelelni; ugyanakkor örömmel számolt be a tervezési ügymenet sikeres lezárásáról.

Sinkovicz Zoltán polgármester kiemelte, hogy a plébánia rekonstrukciójával folytatódik az a munka, amelynek köszönhetően egy szebb, élhetőbb városközpont jön majd létre Kisbéren. A város vezetője emlékeztetett arra, hogy a helyi Nagyboldogasszony-templom felújítása már javában zajlik, és hosszú évek munkájának eredménye, hogy most a hozzá tartozó plébánia épülete is megújulhat.

A kisbéri plébánia alapterülete 373 négyzetméter. A templom jobb oldalán álló épületet az egykori Árendás Vendégfogadóból alakították ki, amit 1783-ban gróf Batthyány Tódor a kisbéri egyházközségnek adományozott és kérésének megfelelően plébániává alakították. A vendégfogadó nagy valószínűséggel még az 1710–1720 közötti években épült, építésének pontos ideje azonban nem ismert. A helytörténeti kutatás alapján annyi azonban bizonyos, hogy az épület 1727-ben már vendégfogadóként működött, amelyért a bérlő 100 rajnai forintot fizetett a győri szemináriumnak.

Az épület országosan védett műemlék. 2009-ben az egyre romló állapota miatt a plébániahivatal elköltözött egy családi házba. Itt viszont nincsenek közösségi terek, az épületben csak szolgálati lakás és iroda található. A műemlék épület teljes felújítását követően a plébániahivatal visszaköltözhet eredeti otthonába, és a közösségi élet ismét elindulhat a plébánián.

A felújítás már elkezdődött, a munkálatok során elbontották a plébánia mögötti melléképületet, amely más szerkezeti felosztásban lesz újjáépítve. A főépület tetőszerkezetéről a héjazat lekerül, majd a födém és az emeleti válaszfalak bontása következik. Ezt követően a földszinti három nagy boltíves terem statikai megerősítését valósítják meg. Majd követve a földszinti tartófalak elhelyezkedését, az emeleti tartó- és válaszfalak épülnek meg. Zárásként monolit vasbeton födém kerül az épületre. A tetőszerkezeten szükséges megerősítések után új lécezést és cserepezést kap a plébánia.

A megépülő melléképület tetejére harminc napelem kerül, ezzel és a teljesen új gépészeti rendszerrel biztosítva lesznek az alacsony fenntartási költségek. A falak szigetelését, sótalanítását is elvégzik a szakemberek, valamint kicserélik az összes külső nyílászárót. Az így felújított épület emeletén alakítják ki a plébánosi lakórészt, illetve a vendégszobát. A földszinten a plébániahivatal két irodája kap helyet, és közösségi térként fog működni az eredeti állapotban megőrzött két boltíves nagyterem. A melléképületben konyhát, mosdót, irattárat és garázst alakítanak ki.

Forrás: Nagyboldogasszony Plébánia, Kisbér; Kemma.hu; Győri Egyházmegye

Fotó: Czunyiné Bertalan Judit Facebook-oldala; Zantleitner Ingrid/Kemma.hu

Magyar Kurír