Megújul a kisbéri plébániatemplom

Az esemény keretében Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, illetve Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Sinkovicz Zoltán polgármester bejelentették, hogy az egyházmegye, a magyar kormány és a kisbéri önkormányzat összefogásának eredményeként kívülről megújul a plébániatemplom.

1783. március 19-én Bécsben keltezett levelében a helyi kegyúr, gróf Batthyány Tódor elrendelte az új kisbéri templom felépítését és a vendégfogadó plébániává alakítását. A templomalapító oklevelet a Győri Püspökség 1783. május 27-én hagyta jóvá. A gazdagon díszített, barokk, két boltozatból álló, egyhajós, szentélyes, 700 négyzetméter alapterületű templom torony nélkül épült. Ugyanakkor épült az emeletes sekrestye is. A templomot gróf Batthyány Antal József 1825-ben klasszicista stílusban átépíttette, és két csonka toronnyal bővítették.

A templom első komolyabb felújítása (tornyok, lábazat, sekrestye) 1853-ban volt. Majd egy szinte teljes templomfelújítás kezdődött a II. világháború után, ami az 1977-es homlokzati és a 1990-es évek elején a belső felújítással ért véget. A 2011. január 29-én bekövetkezett földrengésben súlyosan megsérült a templom tetőszerkezete, melyet 2012-ben újítottak fel.

A polgármester, miután köszöntötte a sajtótájékoztató résztvevőit és a média képviselőit, tájékoztatójában elmondta, hogy a templom felújítása egy nagyobb folyamat része, amely 2018. március 21-én kezdődött, amikor Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett Kisbéren. A látogatás eredményeként a miniszterelnök ígéretet tett, hogy kormányzati támogatást kap Kisbér Város Önkormányzata a belváros megújítására.

Az, hogy a városkép összhangja, történelmi revitalizációja megtörténjen, városépítészeti és városstratégiai kérdés kell hogy legyen, ami azt üzeni az ide érkezőknek, hogy az identitás és a kötődések erősek a településen. A történelmi hagyatékunknak, a magyar építészeti kultúrának és a városközpontnak a része a templom és a plébánia épülete, amelyet semmiképpen nem szabad sem szakmai, sem érzelmi szempontból leválasztani a Fő tér projektből – mondta el Czunyiné Bertalan Judit.

80 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a templom, illetve a Győri Egyházmegye további 60 millió forintos támogatásról gondoskodott, amely nélkül nem valósulhatna meg a külső felújítás. Veres András győri megyéspüspök köszönetét fejezte ki a képviselő asszonynak és a polgármesternek, akik felelősen átérezték, hogy a városnak az egyik éke a templom, melynek felújítása állami és önkormányzati támogatás nélkül nem lenne megvalósítható.

A projekt kivitelezése a jövő héten kezdődik. A támogatáson felüli összeget a Kisbéri Római Katolikus Plébánia saját forrásból, valamint a hívek adományaiból biztosítja. A projekt magába foglalja a templom teljes külső felújítását, beleértve a templom körüli támfal helyreállítását is. Kicserélik a tornyok tetején lévő kőoszlopokat, a harangszint zsalugáterei és a nyílászárók is megújulnak, az épület falazatát is megfelelő módon szigetelik, sótalanítják. A vakolást, majd a színezést követően az épület visszanyeri régi, méltó külsejét.

A felújítás ideje alatt a templom továbbra is nyitva lesz, a szertartások és szentmisék a meghirdetett időpontok szerint kezdődnek. A templom külső felújítása várhatóan négy hónap múlva fejeződik be.

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Czunyiné dr. Bertalan Judit Facebook-oldala

Magyar Kurír