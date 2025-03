Megújult az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációjának honlapja

A Római Katolikus Anyaszentegyház pápai jogú női szerzetesrendje a Ferences Családon belül a Reguláris Harmadik Rend tagja. A kongregációt Brunner Anna Margit anya (1851–1911) alapította 1894-ben Budapesten, akire nagy hatással volt Assisi Szent Ferenc lelkisége. Krisztus szeretete vonzotta a szegényekhez és a betegekhez, s maga is egész erejét az ő szolgálatukra áldozta. Amikor Magyarországon elkezdte betegápolási tevékenységét, hamarosan hasonló gondolkodású lányok gyűltek köréje. Az első közösséget a szerzetesi fogadalmakkal megszentelt élet és szolgálat eszménye lelkesítette.

Az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció nővérei alapításuk 130. jubileumát tavaly nyáron, Jézus Szentséges Szíve napján, június 7-én ünnepelték a közösség budai rendházában.

Erről az eseményről ITT olvashatnak bővebben.

A megújult honlapot böngészve tájékozódhatunk a közösség életét meghatározó legfrisebb hírekről és történésekről, de sok egyebet is megtudhatunk, többek között a közösség imaéletével, szolgálatával kapcsolatban is. Megismerhetjük továbbá hitvallásukat, és még képgalériát is nézegethetünk.

A kongregáció megújult honlapját IDE kattintva érhetik el.

Forrás: Szerzetesek.hu

Fotó: sztferencleanyai.hu

Magyar Kurír