Megújult a demecseri görögkatolikus templom külseje

A négy évvel ezelőtti teljes belső megújulás után immár a templom kívülről is szebbé és korszerűbbé vált a festés és a szigetelés által, valamint a közösségi terem tetőszerkezete is megújult a . Ezen túl színes üvegablak került a toronyba, „mutatva az utat az arra járóknak” – fogalmazott Szabó Gábor esperes-parókus. – Ez annál is inkább jelképes, mivel a templom helyén 80-90 évvel ezelőtt még tavacska állt, ahol kosárral fogták a halat, de – talán – isteni terv szerint itt ma már emberhalászok hirdetik az evangéliumot – utalt köszöntőjében a fiatal egyházközség történetére, melyet 1992-ben alapítottak, maga a templom pedig két évvel az előtt, 1990-ben épült fel.

A hálaadó liturgián Szocska A. Ábel megyéspüspök szenteltvízzel hintette meg az épületet. Szentbeszédében a hallott evangéliumi szakaszból emelte ki az egyik kulcsmondatot: „Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van” (Mt 10,32). A szentek és boldogok, az előttünk járó jó keresztények megtették ezt: megvallották Krisztust az embertársaik előtt, meghalni is képesek voltak érte. Ahogyan a boldoggá avatása előtt álló Orosz Péter Pál, Biriben született görögkatolikus pap is, akit egy kereszt előtt térdepelve és imádkozva lőtt agyon egy katona – mondta a megyéspüpök. – Orosz Péter Pál személye megerősít minket itt és most, s fel kell tennünk a kérdést: mi hogyan valljuk meg azt a Krisztust, aki életünkre tekint. Mit, milyen tanúságtevést lát életünkben Jézus, aki hányszor mentett meg minket nagyobb bajtól, betegségtől? – tette fel a főpásztor az önvizsgálatra indító kérdést. – Nem látjuk, de érezhetjük, amikor Isten az áldásával segít minket. Akár ebben az egyházközségben.

Ezután a keresztény ember két nagy kísértőjéről, hibázási lehetőségéről beszélt: ha beképzeltté válik, illetve ha kétségbe esik. A megjelenteket arra biztatta, hogy „minden szentjeink példáján felbuzdulva józanul, Istenre hagyatkozva próbáljuk élni életünket, de nem elbizakodottan és nem is elkeseredve. Hiszen, ha megvallom Krisztust, ő is megvall engem” – fejezte be gondolatait a hierarcha.

Különleges alkalom volt a június első vasárnapján bemutatott liturgia a Demecserben és három filiájában (Kék, Székely, Gégény) immár 21 éve szolgáló Szabó Gábornak, hiszen számára ez az utolsó szertartások egyike volt itt, ebben a templomban, mivel a következő hónaptól Balkányban tölt majd be lelkipásztori szolgálatot. A főpásztori liturgiára érkező kerületi papság nevében Nagy Tibor búcsúztatta Szabó Gábort, aki bemutatta a közösség számára utódját, Tamás Ferencet.

A liturgián részt vett a helyi római katolikus plébános, jelen voltak a település politikai, oktatási és szociális intézményeinek vezetői. Minden nagyobb ünnepet, így a mostanit is megtisztelte jelenlétével Szabó Gábor édesapja, Szabó Sándor, aki jelenleg az egyházmegye legidősebb papja. Szabó Gábor külön köszöntötte a pedagógusokat és megköszönte munkáját a kivitelezőnek, Tamás Csabának és csapatának is.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír