Megújult a díszterem mennyezeti freskója a szombathelyi püspöki palotában

A mennyezeti freskó felújításának szükségessége vitathatatlan volt: részben a beázások miatt is az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott a kép állapota. Ez összefüggött a stukatúr mennyezet állagának romlásával. Több helyen is belógások alakultak ki, félő volt, hogy leszakad a mennyezet. Tarr György és Kisterenyei Ervin resturátorok az elmúlt hónapokban igyekeztek nemcsak a felmerülő hibákat kijavítani, hanem a képet is újjávarázsolni.

Összetett munkáról volt szó – hangsúlyozta a Szombathelyi Egyházmegye honlapjának Tarr György restaurátor. A fizikai károsodások – például vakolathiányok, átfestések – megszüntetése, elhárítása mellett a kép esztétikai helyreállításáról is gondoskodni kellett. Utóbbi hasonló anyagokkal történt, mint amikkel Maulbertsch dolgozott. A festmény egy konzerváló réteget is kapott, ami maximálisan visszaadta a színek és a fények intenzitását – tette hozzá.

A megnyitón Perger Gyula, a Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont igazgatója kiemelte: a mennyezeti freskó 1783-as elkészülte után most került sor először teljes körű restaurálására. Korábban, 1893-ban az északi és a déli részen a beázások miatt részleges renoválás történt. Az oldalfalakat viszont átfestették, amelyeket reményeink szerint a közeljövőben ismét sikerül visszaállítanunk teljes szépségükben – tájékoztatott Perger Gyula.

Köszöntőjében Székely János szombathelyi megyéspüspök bemutatta a képet, elmagyarázta a különböző ábrázolások szimbolikáját. Kiemelte: a kép témája az evangélium terjedését mutatja be. A barokk ember tudta, hogy az életének van értelme, célja. A hit olyan fény volt, ami felemelte az embereket, és életük nehéz szakaszait is beragyogta. „Szeretném, ha minél többen eljönnének és megnéznék a festményt: érezzék meg az Isten végtelen jóságát, szeretetét, és ezt vigyék is haza” – fogalmazott a főpásztor.

A megjelenteknek Tarr György és Kisterenyei Ervin restaurátorok beszéltek a különböző munkafolyamatokról, beavatva a hallgatókat a szakmai rejtelmekbe.

Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) osztrák festő falfestményeivel és freskóival az egykori birodalom számos helyén találkozunk. Mintegy négy évtizedes magyarországi munkássága a legjelentősebb hazai barokk freskófestővé avatta. Egyebek között a váci székesegyházban, a sümegi plébániatemplomban és az egri líceum kápolnájában is találkozhatunk freskóival.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír