Megújult a fonói Szent Márton-templom

Az ünnepi szentmise elején Szász Gyula mosdósi plébános köszöntötte a jelenlévőket. „Ennek a templomnak külső szépsége inspiráljon bennünket, bátorítson, hogy akarjunk mi is megújulni őseink hitében, az Egyház tanításában és az Egyház iránti szeretetben. Hiszen templomunk és falunk védőszentje, Tours-i Szent Márton is erre mutat példát, s égi közbenjárásával segít bennünket, hogy a krisztusi arcot egymásban is felismerjük” – mondta a plébános, majd köszönetet mondott a közösség tagjainak, akik támogatták a templom felújítását.

Nyerges Péter polgármester is köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki segítséget nyújtott a munkálatok során, és hálát adott Istennek, hogy a fonói hívek már kétszáz éve ebben a templomban ünnepelhetik a Szent Márton-napi búcsút.

„Az istenkereső ember bensőségesebb kapcsolatba kerülhet a templom falain belül az embert kereső Istennel. (...) szükség van ezekre a pillanatokra és helyszínekre” – fogalmazott beszédében Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője.

A köszöntőket követően Somos László általános helynök megáldotta a templomot, melynek külső tatarozása idén zajlott. A korábbi években felújították a tetőszerkezetet, megoldották a vízelvezetést és az épület statikai megerősítését.

Homíliájában a főcelebráns felhívta a jelenlévők figyelmét arra: „A mai evangélium a világvégéről szól. Arról, hogy majd egy korszak lezárul. De arról, hogy mikor történik majd mindez, Jézus nem nyilatkozik; sem az időpontról, sem az azt megelőző jelekről. Ezért érdemes volt ezt a templomot felújítani, mert nem tudjuk, hogy mikor következik be a világvége. De nem is az a mi dolgunk, hogy kitaláljuk az időpontot. Inkább arra a három figyelmeztetésre kellene figyelnünk, melyet Jézus a mai evangéliumban mond. Nekünk szánja, hiszen minden szentírási résznek az a lényege, hogy mit üzen nekem ma, az én életemben.”

A mai evangéliumnak három üzenete van, három figyelmeztetés formájában. Az első, hogy lesznek álpróféták, akik majd előre tudni vélik, hogy mikor jön el a világvége – mondta Somos László általános helynök. – Tudok olyan álprófétáról, aki a Szentírás alapján számolja ki ezt az időpontot. Jézus azt mondja, hogy őket ne kövessük, ne foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Nem ez a mi dolgunk, a mi feladatunk más.

Jézus figyelmeztet, hogy lesznek háborúk, lázadások; nemzet nemzet ellen fordul. Tudjuk, hogy a történelem folyamán nagyon sokszor volt, és sajnos ma is háború dúl. Azonban ez sem a világvége – hangsúlyozta a szónok. – Jézus hozzáteszi, hogy természeti katasztrófák is lesznek, de még ez sem lesz a világvége. A természeti csapásoknál mindig megtaláljuk Jézust, hiszen ő mindig ott van, ahol szenvednek az emberek.

Ahol lenézik őket, ahol beléjük rúgnak, ahol embernek sem tartják őket, ott mindig jelen van Jézus. A természeti katasztrófák figyelmeztetnek minket arra, hogy ez a föld nem az állandó lakhelyünk.

A mai evangéliumban olvasható harmadik üzenet az, hogy üldözni fognak bennünket. Sőt, Jézus figyelmeztet: „Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket.” Gyűlölnek és üldöznek. Jézus nem csap be bennünket. Nem azt mondja, mint ahogyan egy-két álpróféta teszi, hogy ha engem követsz, semmi bajod nem lesz. Nem. „Az én nevemért gyűlölni fognak” – mondja Jézus, aki a három üzenetet követően felszólít bennünket: „Állhatatossággal őrizzétek meg lelketeket!”

Jézus nem riogat, nem kelt félelmet, ez nem az ő stílusa. Nem azt akarja, hogy féljünk és szorongjunk a világvége és az üldözések miatt.

Figyelmeztet, de egyben felszólít, hogy állhatatossággal őrizzük meg a lelkünket. Ez a mi feladatunk.

Nem az, hogy kutassuk a világvége időpontját, hiszen csak elmegy az időnk vele, és nem foglalkozunk a lényeggel. Legyünk állhatatosak a hitben, a reményben és a szeretetben – buzdított szentbeszédében Somos László általános helynök.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye



Fotó: Kling Márk



Videó: Szerafin Zoltán

Magyar Kurír