Megújult a játszótér és az imaszoba a nyírlugosi görögkatolikus iskolában

Hazai – 2025. december 11., csütörtök | 10:35
A nyírlugosi Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános Iskola közössége példaértékű összefogásról tett tanúbizonyságot. Szülői jótékonysági bál, önkormányzati segítség és számos magánfelajánlás eredményeként megújult az iskola udvarán álló játszótér, és kialakítottak egy meghitt imaszobát, a „lelki kuckót” is. Az új tereket december 4-én áldotta Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök.

A december 4-i ünnep a közösségi hála és öröm jegyében zajlott. A megáldott területek, a játszótér és az imaszoba Kovácsné Frank Magdolna igazgatónő szavai szerint teljes egészében a közösség nagylelkű felajánlásainak és összefogásának gyümölcsei.


A játszótér megújítása a februári jótékonysági bál bevételéből, másfél millió forintból valósult meg. A régi, „retro” játszótér helyére új hinták, mérleghinták és csúszdák kerültek, valamint felújították a mászóházat. A projekt megvalósítását támogatta az önkormányzat és Hovánszki György, Nyírlugos polgármestere is, akik segítettek a régi elemek eltávolításában és elszállíttatásában. A településen és a környéken működő vállalkozók pedig további felajánlásokkal járultak hozzá a megújuláshoz.


Az átadó, mely egyúttal a hála kifejeződése is volt az adakozók felé, egy ünnepi imaórával vette kezdetét az iskola aulájában, ahol Ignácz András lelkiigazgató köszöntötte a megjelenteket.


Szocska A. Ábel püspök hálát adott a nagylelkű támogatásért, és a gyerekekhez szólva hangsúlyozta, hogy az ajándékot – a játszóteret és imaszobát – a legméltóbb módon kell fogadniuk: úgy, hogy vigyáznak rá, és jó cselekedetet ajánlanak fel érte a Jóistennek. A főpásztor arra kérte a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hogy ebben az adventi időszakban próbálják meg a lehető legtöbbet nélkülözni a mobiltelefont, valamint felebarátunk megítélése helyett keressük meg a másik ember jó tulajdonságait, dicsérjünk meg másokat.


Az imaórát követően a felnőttek és a gyermekek is kivonultak a játszótérre, ahol a püspök megáldotta a megújult eszközöket. Itt köszöntötte őt a közösség nevében az egyik tanuló, mondván: ez a játszótér immár sokkal többet jelent számukra, mint a játék tere. „Látom benne mindazt, amit nem lehet kézzel megfogni. A szülők erejét, akik időt és fáradságot nem sajnálva dolgoztak érte, a pedagógusok szeretetét, akik nemcsak tanítanak, hanem vigyáznak ránk, óvnak minket.”


A játszótér megáldása után a vendégek és a kollégák a lelki kuckóba, az újonnan kialakított imaszobába vonultak. Ez a korábbi szertár, majd lelki szoba átalakításával jött létre. Ignácz András iskolalelkész volt a kialakítás fő koordinátora, aki az igazgatónővel közösen fontosnak tartotta, hogy legyen egy nyugodt hely az iskolában.

A lelki kuckó szintén teljes egészében felajánlásokból készült el: adományokból szőnyegek, ikonok és szakrális elemek kerültek a helyiségbe. Ignácz András elmondta, hogy a szoba liturgikus térként szolgál, de nincs benne oltár. A falakat az ikonosztáziont imitálva a templom ikonjai díszítik, de a helyiséget úgy alakították ki, hogy az iskola ökumenikus jellegét is tükrözze.


A lelki kuckó megáldása után az esemény meghitt állófogadással zárult, ahol szűkebb körben a nagylelkű adományozóknak hálálták meg a felajánlásokat és a munkát, s abban kaptak megerősítést, hogy a közösségi összefogás és a lelki fejlődés támogatása értékes és maradandó a nyírlugosi görögkatolikus iskola számára.

A Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános Iskola tanulói létszáma idén 354 fő, amelynek harmada a település határán kívülről érkezik.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

