Megújult a játszótér és az imaszoba a nyírlugosi görögkatolikus iskolában

A december 4-i ünnep a közösségi hála és öröm jegyében zajlott. A megáldott területek, a játszótér és az imaszoba Kovácsné Frank Magdolna igazgatónő szavai szerint teljes egészében a közösség nagylelkű felajánlásainak és összefogásának gyümölcsei.



A játszótér megújítása a februári jótékonysági bál bevételéből, másfél millió forintból valósult meg. A régi, „retro” játszótér helyére új hinták, mérleghinták és csúszdák kerültek, valamint felújították a mászóházat. A projekt megvalósítását támogatta az önkormányzat és Hovánszki György, Nyírlugos polgármestere is, akik segítettek a régi elemek eltávolításában és elszállíttatásában. A településen és a környéken működő vállalkozók pedig további felajánlásokkal járultak hozzá a megújuláshoz.



Az átadó, mely egyúttal a hála kifejeződése is volt az adakozók felé, egy ünnepi imaórával vette kezdetét az iskola aulájában, ahol Ignácz András lelkiigazgató köszöntötte a megjelenteket.



Szocska A. Ábel püspök hálát adott a nagylelkű támogatásért, és a gyerekekhez szólva hangsúlyozta, hogy az ajándékot – a játszóteret és imaszobát – a legméltóbb módon kell fogadniuk: úgy, hogy vigyáznak rá, és jó cselekedetet ajánlanak fel érte a Jóistennek. A főpásztor arra kérte a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hogy ebben az adventi időszakban próbálják meg a lehető legtöbbet nélkülözni a mobiltelefont, valamint felebarátunk megítélése helyett keressük meg a másik ember jó tulajdonságait, dicsérjünk meg másokat.



Az imaórát követően a felnőttek és a gyermekek is kivonultak a játszótérre, ahol a püspök megáldotta a megújult eszközöket. Itt köszöntötte őt a közösség nevében az egyik tanuló, mondván: ez a játszótér immár sokkal többet jelent számukra, mint a játék tere. „Látom benne mindazt, amit nem lehet kézzel megfogni. A szülők erejét, akik időt és fáradságot nem sajnálva dolgoztak érte, a pedagógusok szeretetét, akik nemcsak tanítanak, hanem vigyáznak ránk, óvnak minket.”



A játszótér megáldása után a vendégek és a kollégák a lelki kuckóba, az újonnan kialakított imaszobába vonultak. Ez a korábbi szertár, majd lelki szoba átalakításával jött létre. Ignácz András iskolalelkész volt a kialakítás fő koordinátora, aki az igazgatónővel közösen fontosnak tartotta, hogy legyen egy nyugodt hely az iskolában.

A lelki kuckó szintén teljes egészében felajánlásokból készült el: adományokból szőnyegek, ikonok és szakrális elemek kerültek a helyiségbe. Ignácz András elmondta, hogy a szoba liturgikus térként szolgál, de nincs benne oltár. A falakat az ikonosztáziont imitálva a templom ikonjai díszítik, de a helyiséget úgy alakították ki, hogy az iskola ökumenikus jellegét is tükrözze.



A lelki kuckó megáldása után az esemény meghitt állófogadással zárult, ahol szűkebb körben a nagylelkű adományozóknak hálálták meg a felajánlásokat és a munkát, s abban kaptak megerősítést, hogy a közösségi összefogás és a lelki fejlődés támogatása értékes és maradandó a nyírlugosi görögkatolikus iskola számára.

A Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános Iskola tanulói létszáma idén 354 fő, amelynek harmada a település határán kívülről érkezik.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír