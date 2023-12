Megújult a karancsaljai Szent Miklós-templom

A szertartás előtt Kapás Attila plébános köszöntötte a megjelenteket, köztük Varga Lajos váci segédpüspököt, akivel kapcsolatban azt is elárulta: a napokban ünnepli majd születésnapját, illetve hogy a Lajos mellett második keresztneve Miklós, ezért a névnapját is. Ezt követően Sulyok Oszkár Jánosné, Karancskeszi polgármestere elmondta, hogy templomuk a Modern Városok Program keretében újult meg: a felújítás után a hívők szebb, kulturáltabb körülmények között gyakorolhatják vallásukat: „Nagy örömmel érkeztünk a templomunkba advent első vasárnapján, hogy az ünnepi szentmise keretében megáldják és megszenteljék a községünk ékességét, a helyi Szent Miklós-templomot” – hangsúlyozta a községvezető, aki arra is rámutatott, hogy az önkormányzat is kivette a részét a templom korszerűsítésével járó feladatokból. Így például segítettek a költözésben, a felújítás munkálatai alatt a közösségi házat a szentmisék helyszíneként bocsátották rendelkezésre, illetve a hívőkkel együtt a munkák végeztével kitakarították a templomot és rendbe tették környezetét.

A polgármester ajándékkal köszöntötte a püspököt közelgő születés- és névnapja alkalmából. Ugyanígy tett Scholtz Katalin, a karancsaljai egyházközség világi elnöke is, aki egy helyi hívő, Telekné Tőzsér Irénke által készített, a karancsaljai templomot ábrázoló festményt nyújtott át a segédpüspöknek, akinek egy ajándékcsomaggal és virággal is kedveskedett a karancsaljai egyházközség.

A szentmise elején a szertartást celebráló váci segédpüspök az Úr áldását kérte a felújított karancsaljai templomra, miközben szentelt vizet hintett annak falaira. A szentbeszédben kifejtette: a szentmise első olvasmányaként a Szentírás leghosszabb panaszénekének egy részlete hangzott el. Ezzel kapcsolatban elmondta, akkor szoktak az emberek panaszkodni, amikor valamilyen rossz érzésük van, amikor valamilyen kellemetlen eseményben van részük, amelyet nehezen tudnak elviselni.

Hozzátette, hogy nemcsak embertársainknak, hanem a Mindenható Isten előtt is lehet panaszkodni. Egészen biztos, hogy aki ezt megteszi, egészen megkönnyebbül. Hiszen amikor az ember meg tudja fogalmazni saját nehézségeit, problémáit, érzelmeit, egészen biztos, hogy előrehalad a lelki élet útján. Egyáltalán olyasvalamit cselekszik, aminek következtében lelkiekben is segítséget nyer – mutatott rá a segédpüspök.

Varga Lajos ezután arra is felhívta a hívők figyelmét, hogy épp advent első vasárnapján olvasták fel a Szentírásnak azt a részét, amelyben annak szerzője, az egyik próféta, bűnvallomást is tesz: bűnbánatot tartani nagyon nehéz, mert bűnbánatban az embernek a saját hibáját kell elismernie és annak a következményeivel kell szembenéznie. Az adventi időszak egyben bűnbánati időszak is az Anyaszentegyház életében. Visszaemlékezünk az első embereknek a bűnére, és gondolunk arra, hogy a bűn átszövi az egész emberi történelmet, és bizony ennek nagyon komoly következményei vannak – mondta a püspök, aki arra is kitért, hogy a bűnbánati időszaknak az a funkciója az Egyház életében, hogy megtisztítsa és előkészítse a hívőket a méltó ünneplésre. Ez alkalommal a karácsony ünnepére, hogy méltó lélekkel tudják fogadni a megszületett Üdvözítőt.

Varga Lajos azt is hangsúlyozta, hogy az adventi időszakban különösképpen fontos gondolat a virrasztás. Magyarázatként hozzáfűzte: ébernek kell lennünk, ha el akarjuk kerülni a bűnöket.

A bűnök elkerülésének egyik módja, hogy érzékeljük a kísértéseket. Érzékeljük azt, hogy valami a rossz útra akar vinni bennünket. Ehhez kell az éberség, amelyet ebben az adventi időszakban a szentírási olvasmányok is hangsúlyoznak. Azonban az embernek megvan a szabad akarata. Isten megengedi, hogy az ember szabadon cselekedjék bármit annak ellenére, hogy ő a rosszat nem helyesli. Végül sokszor, amikor az Úristen megengedi, hogy megtapasztaljuk saját bűneink következményét, akkor jut eszünkbe, hogy helytelen úton járunk és ilyenkor aztán nagy indítást kapunk arra, hogy visszatérjünk a helyes útra – mondta a segédpüspök.

Az ünnep szépségét a karancskeszi Szent Mihály Kórus tagjai is emelték.

Forrás: nool.hu/Váci Egyházmegye

Fotó: Hüvösi Csaba

Magyar Kurír