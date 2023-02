Megújult a miskolci minorita templom

Szalkai Zoltán József OFMConv, a minorita templom plébánosa megköszönte mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak az építkezéshez.

Homíliájában Ternyák Csaba érsek elmondta: a minorita templomnak van egy sajátos vonzása. Itt nyugszik egy olyan szent életű szerzetes, Kelemen Didák, akinek boldoggá avatása régóta folyamatban van. Tisztelete háromszáz éve elevenen él, nemcsak Miskolcon, hanem szerte a világban. Ez a templom is neki köszönheti a létét. Rámutatott: nekünk, katolikusoknak többet jelent egy templom, mint imaház. Isten háza sosem üres hely, hiszen a tabernákulumban itt lakik Jézus Krisztus maga.

Amikor imádkozni jövünk, mindig Krisztussal találkozunk. Rá tudunk nézni, és ő visszanéz ránk a szeretet hullámhosszán. Isten házába érdemes napközben is bejönni imádkozni, hiszen itt megtaláljuk a csendet és békességet a hétköznapok forgatagában. Olyan jó Vele találkozni! Ezenkívül itt lehetőségünk van önmagunkkal és egymással is találkozni. A felújítás kapcsán ne feledjük el, hogy amit Istennek adunk, semmit sem tart meg, hanem sokszorosan visszaadja nekünk. A nagylelkűségben sem tudjuk Istent felülmúlni. A nagylelkűségünket is százszorosan adja vissza nekünk.

A főpásztor hangsúlyozta: egy város megújulásában helyettesíthetetlen szerepe van a templomoknak. Isten ilyen helyeken akar minket összegyűjteni. Sokan vannak itt Miskolcon is, akik nem tartoznak még semmilyen közösségbe. Ez a templom nyitva áll mindenki előtt, hogy a szétszóródott testvéreink is találkozhassanak Istennel. Bárcsak sikerülne visszatalálnia ide azoknak is, akik a lelkük mélyén még keresik Őt.

Ez a templom egy jel is. Annak a jele, hogy az Isten is keresi az embert! Isten mindig keresi azokat, akik elveszettek. Bárcsak sokan megújítanák életüket! Ahogy e templom is megújult, szükséges, hogy a közösség is megújuljon, és ez a nagy család legyen egyre befogadóbb és tárja ki karjait – kérte az érsek, majd hozzátette: az evangéliumban Jézus a tanítványainak azt mondja saját magáról, hogy „Én vagyok a világ világossága!”, a tanítványairól pedig ezt mondja: „Ti vagytok a föld sója és a világ világossága!” Krisztus nem jövő időben vagy feltételes módban fogalmaz. Kijelentő módban fordul az emberek felé.

Mi vagyunk a világ világossága és a föld sója. Azonban figyelmeztet is bennünket, hogy nehogy ízét veszítse ez a só! Jézus szerint mi vagyunk a föld íze és a fény, amely be tudja világítani saját környezetét. Mostanában sok szó esik az akkumulátorokról – emelte ki az érsek. Tudjuk, hogy a fényhez akkumulátorra is szükségünk lehet. Nekünk is fel kell töltenünk lelki akkumulátorainkat a világításhoz. Fel kell fedeznünk a közös vonásokat a sóban és a világosságban. Egyik sem önmagáért van, hanem szolgál. A só láthatatlanul ad ízt, a levesben feloldódik. A fény elvész a térben, miközben bevilágítja azt. Mi, keresztények azért élünk, hogy ízt adjunk a világnak. Megízesítjük azt, minden tolakodás és erőszakoskodás nélkül.

Ternyák Csaba teljes homíliája ITT olvasható.

Az ünnepi szentmise végén köszöntőbeszédet mondott Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is. Az egyházközség több mint 870 millió forint kormányzati támogatást kapott a plébániatemplom felújítására, amelyet négy év alatt először kívülről, majd részlegesen belülről is renováltak. Elkészültek a teljesen új toronysisakok is. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy szerte a Kárpát-medencében több mint 3000 templom újult meg, 200 épült, 1500 parókia, közösségi ház szépült meg mostanában. Szerte a világban, köztük Mexikóban, Olaszországban, Afrikában és a Közel-Keleten is számos templom újul meg hazánk segítségével. Mindenhol nagy tisztelettel mondják ki a magyarok nevét ezekért a segítségekért, és még magyar szentekről is neveztek el templomokat. Ezek a beruházások gazdagítják, szépítik a településeket és az egész országot. Erősítik közösségeinket, a nemzetet és a nemzetek közötti összefogást is – hangsúlyozta az államtitkár. Majd arra kérte a híveket, imádkozzanak a szomszédban dúló háború következményeként kialakult szeretetlenségben élőkért.

A felújítási munkálatok részleteiről Kormos Gyula építész beszélt. Tőle megtudhattuk: a templomot 2012-ben részben adományoknak köszönhetően, részben önkormányzati támogatással statikailag megerősítették, helyreállították a romos főhomlokzatot és restaurálták a szobrokat. A nagyobb rekonstrukció 2020 végén kezdődött meg, ekkor kerültek helyükre a templomtornyok új sisakjai, megerősítették a főhajó tetőszerkezetét, a mellékhajókét pedig újraépítették. Elkészült a Mária monogram aranyozása, a bádogozás, rendbe tették a teljes külső homlokzatot, felszerelték az esőcsatorna levezető elemeit. A felújítás 2022 januárjában kezdődött második ütemében a belső terekben dolgoztak: visszakapta eredeti színét a főoltár, a padlóburkolatokat és a szentély padozatát is kicserélték.

Szöveg: Domán Vivien

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Balogh Ferenc

Magyar Kurír