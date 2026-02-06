Megújult a nyíregyházi Szent Miklós-ház kápolnája

A szertartáson a Miskolci Egyházmegye első helynöke, Juhász Géza; a Hajdúdorogi Főegyházmegye pasztorális helynöke, Terdik János és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora, Gambvári Péter is közreműködött.

A püspökségi dolgozók heti közös imádságának helyszínt adó liturgikus tér a közelmúltban teljes figurális festést kapott, amelynek befejeztével új oltárt helyeztek el a szentélyben. A keleti hagyomány szerint az oltár Krisztust jelképezi, ezért szentelése különös jelentőséggel bír: a szertartás során a püspök tömjénezéssel, szenteltvízzel és vörösborral vegyített rózsavízzel tisztította meg a felületet, majd miroválta azt. A rítus Krisztus keresztelkedését, áldozatát és sírba tételét szimbolizálja.

A kápolnában Boldog Gojdics Péter Pál ereklyéjét helyezték el, s a helyet Szent Miklós oltalmába ajánlották. A sötétben, világítás nélkül kezdődő oltárszentelési szertartás végén meggyújtották a mécseseket és felkapcsolták a fényeket, jelképezve Krisztus világosságát.

Szocska A. Ábel megyéspüspök prédikációjában kiemelte a kápolna, illetve a püspökségen végzett munka lelki jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy az ikonográfia – különösen az Úr Simeonnal való találkozását ábrázoló ikon – nem véletlenül került a falakra: „Minden munka mögött, amit ebben a házban végzünk, ott kell lennie Krisztusnak, mert ő tud mindennek értelmet adni. Nem csak egy hivatal vagyunk: a feladatunk az, hogy valamilyen formában Krisztust adjuk át másoknak, és mi magunk is megérezzük ennek a titoknak a szépségét a hétköznapokban.”

A főpásztor emlékeztetett arra is, hogy a kápolna bejáratánál és az ikonokon látható függönyök a várakozás és a kinyilatkoztatás titkát hordozzák. Beszédét azzal a gondolattal zárta, hogy

az emberi élet és a mindennapi munka csak Krisztus jelenlétében válik teljessé, ahogyan azt az agg Simeon is megtapasztalta a Megváltóval való találkozásakor.

A megújult kápolna ezentúl méltó környezetet biztosít a püspökség munkatársainak a közös lelki töltekezéshez és a napi szolgálat imádságos megkezdéséhez.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Zadubenszki Norbert, P. Tóth Nóra

Magyar Kurír