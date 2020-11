Megújult a nyolcvanéves Pápai Magyar Egyházi Intézet honlapja

Az új honlapon az érdeklődők megismerkedhetnek a római intézet történetével, közösségének tagjaival, valamint a PMI aktuális híreit is olvashatják. A honlap megújulásával párhuzamosan az intézet Facebook-oldalt is indított, valamint – ahogy erről korábban hírt adtunk – online szentmise-közvetítést is szervezett az Olaszországi Magyar Katolikus Misszióval együttműködve. Minden vasárnap 9 órától közvetítenek szentmisét a PMI kápolnájából, amelybe a Facebookon keresztül lehet bekapcsolódni. A hónap utolsó vasárnapján nem a kápolnából, hanem a római Santo Stefano Rotondo-bazilikából, a magyarok római nemzeti templomából közvetítenek szentmisét 11 órától.

A megújult honlapon fotókkal illusztrálva bemutatják az intézetnek otthont adó Falconieri-palotát, valamint a PMI belső tereit is, a Prokop Péter freskóival díszített kápolnát, a közösségi helyiségeket, valamint a könyvtárat. Ez utóbbi menüjére kattintva elérhető a könyvtár katalógusa, mely október eleje óta szabadon használható.

Az intézet papi kollégiuma örömmel vállalja, hogy a napi szentmisében megemlékezik azokról a személyekről és szándékokról, amelyeket rájuk bíznak. Kéréseiket az esti zsolozsmába, a vesperásba, valamint a napi szentmise könyörgéseibe foglalják bele. A röviden megfogalmazott szándékokat a honlapon keresztül egy űrlap kitöltésével lehet elküldeni.

Fotó: Pápai Magyar Egyházi Intézet

Magyar Kurír