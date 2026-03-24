Megújult a sárszentágotai katolikus iskola

Csépné Póray Kinga igazgató köszöntötte a vendégeket, a pedagógusokat, a szülőket és a diákokat. Az eseményen részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő és Arany Réka polgármester is.

Amikor ma áldást kérünk ezekre a falakra, arra kérünk áldást, ami benne zajlik. A tudásra, amely megnyitja a világot, a hitre, amellyel feladatainkat teljesítjük. A türelemre, amellyel tanáraink terelgetik a gyermekeket, és az itt születő barátságokra, amelyek egy életre szóló köteléket jelenthetnek – fogalmazott az igazgató. Hozzátette: a mai napon sorra kerülő szavalóverseny résztvevői is azt bizonyítják nekünk, hogy a falak csak akkor válnak igazán élővé, ha a mi kultúránk, hitünk és nyelvünk visszhangzik bennük.

Csépné Póray Kinga megköszönte az egyházmegyének a legújabb fejlesztéseket, a mosdók és kisiskolások épületének teljes belső megújítását. Köszönetet mondott Varga Gábor országgyűlési képviselőnek, hogy segítette pályázatukat, amelynek révén mozgásfejlesztő akadálypályát tudtak elhelyezni az intézmény udvarán. Megköszönte a polgármesternek és a hivatal dolgozóinak, a szülői szervezetnek és az iskola minden támogatójának mindazt, amivel segítik az épület karbantartását, a nagyudvar rendezését, szépítését, a programok megvalósítását.

Az iskola nemcsak épület, amelyet sikerül megújítani, amelyben egyre jobb körülményeket tudunk teremteni, hanem jelenti azt a közösséget is, amely benne él, fejlődik, amelyben a gyermekek növekednek. Amelyben tudjuk Isten szeretetét befogadni, továbbvinni, hirdetni és másokkal is megosztani – kezdte beszédét Spányi Antal püspök.

A főpásztor megköszönte az intézményben folyó munkát a pedagógusoknak és a gyerekeknek; megköszönte a szülők bizalmát, hogy a gyereküket ebbe az iskolába íratták be, és engedik, hogy az Egyház szellemisége, nevelő tapasztalata formálja a gyerekek szívét, lelkét.

A főpásztor elmondta: „Amikor vállaltuk ennek az iskolának a fönntartását, tudtuk, hogy egy kisiskolát fönntartani nem olyan egyszerű dolog, de iskola nélkül az egész település más lenne; és ki tudja, a jövője is hogyan alakulna. Örömmel látjuk, hogy az iskolarendszer, amely az egyházmegye sajátja, tudja működtetni ezt az iskolát, amely viszonylag kicsi, de a többiekkel együtt képes szép eredményeket elérni.”

A püspök végül Isten áldását kérte az iskolára, az itt tanuló gyerekekre, az itt dolgozó pedagógusokra, valamint a családokra, amelyek ehhez az iskolához kötődnek gyermekeiken keresztül.

Az ünnepség végén megkezdődött az idei egyházmegyei szavalóverseny, hatvan diák részvételével.

A sárszentágotai iskolát 1810-ben alapították, és egészen a második világháborúig egyházi fenntartásban volt. Majd állami intézmény lett. 2020-ban vette át ismét a Székesfehérvári Egyházmegye. A több mint 200 éves épületnek azóta több része is megújult, emellett udvari eszközökkel, a gyermekeket szállító kisbusszal is támogatta a fenntartó az iskolát.

Szöveg és fotó: Berta Kata

