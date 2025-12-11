Megújult a szatmárnémeti Hám János líceum imaterme

A szertartás méltó módon jelezte, hogy az imaterem nem csupán egy új helyiség, hanem a közösség lelki életének meghatározó tere lesz. A diákok szeretettel térnek be oda a tanítási órák közötti szünetekben, hogy néhány percre elcsendesedjenek, hálát adjanak vagy erőt kérjenek a mindennapi kihívásokhoz.

Sokak számára ez a hely biztonságot és békét jelent, ahol közelebb érezhetik magukat Istenhez, és újra megtalálhatják lelki egyensúlyukat. Hálásak vagyunk azért, hogy iskolánk egy ilyen megújult liturgikus térrel gazdagodott, amely lehetőséget kínál az elmélyülésre, az imádságra és az elcsendesedésre.

A felújított imaterem jelentős mérföldköve annak a nagy horderejű, több szakaszból álló munkafolyamatnak, amelynek célja az épület tűzvédelmi rendszerének korszerű kialakítása volt. Az elmúlt egy évben számos fontos fejlesztés valósult meg ebben a projektben: füst- és mozgásérzékelők kerültek beépítésre, valamint új belső tűzcsapok biztosítják a gyors beavatkozás feltételeit. Kialakították a szabályos menekülési útvonalakat, megtörtént a villamossági hálózat korszerűsítése és az emeleti padlózat cseréje is. Az épület biztonságát tovább növeli az új villámhárító rendszer, a friss festés pedig méltó külsőt kölcsönöz a megújult tereknek.

A projekt első szakasza lezárult, a munkálatok összértéke 911 ezer 718 lej. A felújítási és korszerűsítési munkálatokat a Szatmári Római Katolikus Püspökség finanszírozta.

A felújítás további munkálatai az alagsorban folytatódnak, a jövő évben helyükre kerülnek a víztartályok, ugyanekkor kerül sor a tűzálló nyílászárók beépítésére is, az elkészült részek pedig már most biztonságot adnak és növelik az épület esztétikai-szellemi értékét.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

