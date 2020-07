Megújult a Vatikáni Könyvtár honlapja

Új grafikai arculattal, több szolgáltatással és bőséges tartalommal jelentkezik az Apostoli Könyvtár új honlapja, mely angol és olasz nyelven használható. Egyszerűbb és intuitívabb a kéziratok vagy a könyvtárban őrzött egyéb iratok keresése. Közvetlenül böngészhetők a katalógusok és a digitalizált könyvtári anyag, a kiadott művek listája, elérhető a könyvtár saját Twitter-fiókja, illetve online vásárlásra is lehetőség nyílik. Az újítás különösen időszerű most, amikor a pandémia miatt bevezetett egészségügyi óvintézkedések megnehezítik a tudósok könyvtári kutatását.

A Vatikáni Rádió interjút készített Cesare Pasini prelátussal, az Apostoli Könyvtár prefektusával, aki bemutatta az új honlapot. A főoldalon a katalógusokkal és a digitális könyvtárral találkozunk, hiszen aki személyesen vagy virtuálisan érdeklődik a gyűjtemény iránt, szívesen nézelődik az érmék, a metszetek és a nyomtatott vagy kéziratos dokumentumok között. Lehet, hogy olyasmire bukkan, ami fontos a kutatásához, vagy egyszerűen csak felkelti a kíváncsiságát a számtalan kincs, melyet a könyvtár őriz.

Regisztrált felhasználók speciális kérésekkel is fordulhatnak a könyvtárhoz. Megkönnyítették az intézmény által megjelentetett kötetek keresését. Az érdeklődők fotóanyagokat is kérhetnek tanulmányozásra vagy szakmai célokra. A Hírek és események rovatban minden fontos történésről számot adnak, ami a könyvtár tevékenységét érinti. Bemutatják a frissen kiadott köteteket, illetve a 2008 óta megjelenő hírlevél tizenkét évfolyama is itt olvasható. A Twitteren is jelen van az Apostoli Könyvtár (@bibliovaticana), ahol azonnal közzéteszik az érdekes információkat, így közvetlenül kommunikálhatnak az érdeklődő nagyközönséggel.

Az internetnek mára óriási jelentősége lett a pápai könyvtár számára is, mely nyitott a világ tudósai előtt: modern eszközeivel kívánja rendelkezésre bocsátani mindazt az évszázadok alatt összegyűlt kulturális örökséget, amely falai között rejlik. Ezzel válaszolnak Ferenc pápa felhívására is: érjük el a határvidékeket – hiszen a világháló határok nélkül eljut mindenkihez. Pasini prelátus elmondta, hogy a mostani járvány idején, amikor korlátozott számban tudják fogadni a kutatókat, ez a nyitott és kommunikatív honlap gazdag és figyelemfelkeltő tartalmaival hívogat mindenkit: a befogadás, az együttműködés és a nyitottság helye akar lenni.

A koronavírus-járvány miatt hónapokig zárva tartott az Apostoli Könyvtár és Levéltár, majd június elsejétől újra megnyitotta kapuit a tudósok előtt. Azóta eltelt másfél hónap, és sokan valóban folytatták megkezdett kutatásaikat, betartva a honlapon előírt egészségügyi biztonsági intézkedéseket: előzetes bejelentkezés, szájmaszk és gumikesztyű viselete és szociális távolságtartás. A prefektus elégedetten nyilatkozott arról, hogy visszatértek a kutatók, ugyanakkor most a szokásos nyári szünet miatt szeptember 15-ig zárva tart az intézmény.

A Vatikáni Apostoli Könyvtár (Biblotheca Apostolica Vaticana) a Szentszék könyvtára. Egyike a világ legrégibb könyvtárainak – formálisan 1475-ben alapították, de valójában sokkal régebben működik –, és az egyik legkülönlegesebb történelmi iratgyűjteménnyel rendelkezik. Jelenleg 75 ezer kéziratot és 1,1 millió nyomtatott könyvet őriz, ebből 8500 ősnyomtatvány. A Vatikáni Titkos Levéltár (ma már Apostoli Levéltár) a 17. század elején önállósult, 150 ezer kéziratot őriz. A könyvtár leghíresebb darabja a Codex Vaticanus, a legrégebbi ismert Biblia-kézirat. A Prokopiosz által írt Titkos történetet 1623-ban a könyvtárban fedezték fel és adták ki. Az intézmény vezetője José Tolentino de Mendonça bíboros, a Római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa.

