Új oltárt szenteltek – Megújult a vértessomlói Sarlós Boldogasszony-kegytemplom belső tere

A szertartáson a vértessomlói és környékbeli településekről érkező hívek, az egyházközség képviselő-testületének tagjai és a település vezetői mellett részt vett Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő, kormánybiztos.

A magyar kormány 2021 novemberében 500 millió forintos támogatást biztosított a vértessomlói kegyhely és a hozzá kapcsolódó ingatlanok fejlesztéséhez, melyet idén tavasszal a Székesfehérvári Egyházmegye támogatása és további kormányzati források egészítettek ki.

A kegyhely közel három évszázados történetében ez az eddigi legátfogóbb felújítás. A feltárt károsodások, hibák kijavítása és a későbbi károsodások megelőzése érdekében elkészült a templom tetőfedésének cseréje, az ácsszerkezetek, födémek javítása, cseréje, műemléki szempontok figyelembevételével az utólagos víz- és hőszigetelés, továbbá az elektromos hálózat korszerűsítése, az apszis statikai megerősítése, új oltár és liturgikus bútorok, valamint a sekrestye berendezése. A déli folyosó teljes megújítása mellett a templomba korszerű világítás- és hangtechnika került.

Kiváló fa-, kő-, fém- és festőrestaurátor-művészek munkájának köszönhetően megújult a templom 18. századi berendezése: a főoltár, a teljes Szent Apollónia-mellékoltár és a szószék, illetve a kőből és fémből készült berendezési tárgyak.

Az apszisban eddig ismeretlen, 1752-ben készült, Szűz Mária attribútumait tartó puttókat ábrázoló freskót tártak fel. A helyreállítás során a szakembereket a hagyománytisztelet vezérelte, az épület régiségének megőrzésére törekedtek, melyet a múlt emlékeihez illeszkedő igényes kortárs alkotásokkal egészítettek ki.

Az új oltárba a december 15-i ünnepen Szent Celesztina ereklyéje került. A szent római matróna volt, aki Valerianus császár idején élt, üldözött keresztényeket fogadott be, és gondoskodott a mártírhalált haltak temetéséről. Ő maga is a valerianusi keresztényüldözés áldozatául esett 253 és 260 között.

2024 decemberéig a támogatásokból először is elkészült a kegytemplom, valamint a kápolna és a plébánia felújításához szükséges teljes tervdokumentáció, majd a kegytemplom teljes belső és részleges külső felújítása is megtörtént, részlegesen felújították a kápolnát, beszereztek a búcsúk megrendezéséhez szükséges eszközöket. Emellett a kegytemplom környezetének vázlattervi és engedélyezési tervdokumentációja is megszületett, végbementek a plébánia és a kegytemplom környezetének rendezéséhez szükséges telekrendezések, valamint előkészítették a hálózati bővítéseket és a kapcsolati pontok kiépítését.

A fejlesztés második ütemében a kegytemplom külső környezetének liturgikus és turisztikai célú rendezését, egy kiszolgáló épület építését, a kegytemplom homlokzata, a kápolna, a kálvária és a plébánia teljes felújítását tervezik.

A Vértessomló határában álló ősi kápolnát Esterházy József gróf bővíttette ki 1735-ben, majd 1752-ben és 1770-ben további építési munkálatok zajlottak. Esterházy Miklós gróf 1850 és 1852 között felújíttatta és bővíttette a templomot. 1813-tól plébánia, addig Környe filiája volt. A Győri Egyházmegyétől 1993-ban csatolták a Székesfehérvári Egyházmegyéhez. 2011-től Spányi Antal megyéspüspök kezdeményezésére a gyermeket váró, gyermeket hordozó családok zarándoklatát tartják Vértessomlón. A Sarlós Boldogasszony-plébániatemplom mellett 2019-ben meseteret alakítottak ki Kő Boldizsár szobrászművész tervei szerint. A meseteret a Magyar Szent Család, vagyis Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre herceg domborműve díszíti.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor

