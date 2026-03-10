Megújultak a becskei római katolikus templom harangjai

A becskei római katolikus templom harangjainak felújítását a 2025-ben meghirdetett adománygyűjtés alapozta meg, jelentős társadalmi összefogással. A szükséges összeg kétharmadát a település lakói adták össze; a fennmaradó egyharmadot a püspökség biztosította.

Példaértékű összefogás a közösségért

A harangok nemcsak tárgyak, hanem a közösség hangjai. Öröm volt megtapasztalni, hogy ilyen sokan fontosnak tartják a megújulásukat – mondta Bahorecz Boldizsár, a becskei katolikus egyházközség kántora. – A gyűjtés sikere azt mutatja, hogy a helyiek számára kiemelt jelentőséggel bír a templom és történelmi öröksége.

A beruházás nem csupán technikai fejlesztés volt, hanem a közösségi identitás megerősítését is szolgálta. A harangok hangja generációk óta kíséri a település mindennapjait, ünnepeit és gyásznapjait, így megóvásuk közös ügynek számított.

Több évszázados értékek korszerű technikával

A munkálatok során megújult az 1532-ben öntött, 494 éves, 280 kilogrammos történelmi harang. A szakemberek egyenes járommal (hagyományos, vízszintes tartógerenda, amelynél a forgástengely a felfüggesztési pont felett van, lassabb, méltóságteljesebb lengést biztosítva – a szerk.) és repülőnyelvvel (tisztább hangzást biztosító, a harangtestnél gyorsabban kilendülő, precíziós lengőnyelv – a szerk.) látták el, a pontos működésről pedig motoros meghajtás gondoskodik, amely hosszú távon biztosítja a biztonságos és kíméletes működtetést.

Az 1744-ben öntött 14 kilogrammos lélekharangot 2022-ben már felújították; a mostani beruházás során elektromos meghajtást kapott – így a templom harangjai immár egységes, korszerű rendszerben működnek.

Bahorecz Boldizsár kántor elmondta: a korszerűsítés biztosítja, hogy a harangok még hosszú évtizedeken át szolgálják a becskei hívőközösséget. A felújítás a helyiek és az egyházi vezetés együttműködésének köszönhetően valósulhatott meg, példát mutatva arra, miként őrizhető meg a múlt értéke a jelen eszközeivel.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye; nool.hu

Magyar Kurír