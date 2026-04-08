Megváltónk nyomában – Húsvétvasárnapi Jézus-keresés Kunszigeten

Hazai – 2026. április 8., szerda | 17:19
A halott Jézus sírját felkereső asszonyok emlékét őrizve a kunszigeti hívek imádkozva, énekelve indultak körmenetben Jézus-keresésre április 5-én, húsvétvasárnap hajnalán.

A Győr-Moson-Sopron megyei település, Kunsziget egyik legsajátosabb – országos hírű, egyben Győr-Moson-Sopron Megye Értéktárának részét képező – hagyománya a húsvétvasárnap hajnalban megtartott Jézus-keresés.


Az ősök hagyománya szerint idén is hajnali fél ötkor gyülekezett a Szent Lőrinc vértanú templom előtt a több száz résztvevő, hogy a három kereszt: a templomkereszt, a mecséri kereszt és a temetőben álló feszület előtt imádkozva énekeljen. A másfél órás körmenet során újra átélték nagypéntek, nagyszombat és húsvétvasárnap titkát. A Jézust kereső szentírási Máriák útját járták Megváltónk nyomában. A hajnali pirkadatban, Jézus Krisztus feltámadásának órájában a temetőben járva imádkoztak a helybeli és távolabb eltemetett szeretteik lelki üdvéért.

Az előénekes vezetésével a hívek megismételték az előénekelt sort, így mindannyian könnyen be tudtak kapcsolódni a közös imádságba. Könyörögtek az otthon maradottakért, a betegekért, a szenvedőkért, a haldoklókért és az áztató, jó esőért országunkban. Az előénekes Medgyesy S. Norbert egyetemi docens, a PPKE BTK és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára volt, a menetet irányító keresztet Fazekas Flórián vitte.


A Jézus-keresés körmenete után a kunszigetiek vendégszeretete örvendeztette meg a Kisalföldről és még távolabbi vidékekről érkezett zarándokokat. Az idei alkalom után is élőnek és öröknek tartják Jáki Sándor Teodóz atya gondolatait, aki korábbi előénekesként úgy nyilatkozott: „Minél többször veszünk részt a kunszigeti Jézus-keresésen, annál jobban várjuk a következő húsvétvasárnap hajnalát.”

Szöveg: öttevényi és kunszigeti római katolikus plébánia

Fotó: Szekeres Bernát; öttevényi és kunszigeti római katolikus plébánia

Forrás: Győri Egyházmegye

Kapcsolódó fotógaléria

