Mélységes mély a múltnak kútja… – A Budai Irgalmasrendi Kórház udvarán végzett régészeti feltárásról

Az ásatás helyszíne Buda városának északi előterében elterülő Budafelhévíz mezővárosához tartozott – számolt be Fényes Gabriella régész a Budapesti Történeti Múzeum Régészet.aquincum.hu oldalán decemberben.

A kórház mai udvarának „nyugati felén több mint ötven méter hosszúságban, 7-10 méter szélességű észak-déli irányban húzódó lekövezett útfelület került elő – olvasható Fényes Gabriella számolójában. – A köveken és a kövek között rengeteg érmet és sok lópatkót találtunk, amelyek kétségkívül jelzik az út intenzív használatát, egykori jelentős forgalmát.

Az út nyugati oldalán egy középkori pince szárazon rakott falát és a pince betöltését találtuk. Az út keleti, Duna felé eső oldalán két késő középkori házat tártunk fel. Mivel a mai udvar nagy része az újkorban beépítetlen volt, az egyik ház alsó szintje embermagasságban ránk maradt. És ez még nem minden. A kőfalak között vastag omladékréteget találtunk, amely az épület favázas szerkezetű vagy egyszerűen vályogból épült felső szintjének, valamint az alsó szint tégla boltozatának beszakadt maradványaiból képződött. A vörösre égett vályogrögök, elszenesedett gerendadarabok és a téglák között a valószínűleg a felső szinten álló kályha nagy mennyiségű töredékét, üveg ablakszemek darabjait egy ablak kitűnő állapotú vasrácsát, két ajtó vasalását és két kulcsot is találtunk.

A ház lakóinak munkájáról kapa, ásó, csákány, csáklyák, mindennapjairól tányérok, poharak, fazekak, fedők tanúskodnak, de még övcsatokat, gyűrűket és bronz könyvvereteket is találtunk. Az én kedvencem egy kis persely, amelyet nem tört össze egykori tulajdonosa és nem roppantott össze a rárakódott évszázadok súlya sem, hanem tele ezüstpénzzel, épen hevert a padlón.”

A szakemberek többek között két középkori kutat is feltártak, amelyekből 15-16. században bedobált tárgyak, kerámiaedények, pénzek kerültek elő, valamint emberi koponya és egyéb csontok, illetve egy ló csontváza is. A leletanyag, elsősorban a pénzek és cserépedény-töredékek tanúsága szerint a kutakat a késő középkorban töltötték be.

Hogyan kerülhettek a csontok a kútba? – többek között erről is ír Fényes Gabriella beszámolójában, ami ITT olvasható.

Forrás: Régészet.aquincum.hu; MTI

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Kurír