Menjünk oda, ahová Jézus ma küld minket – Pasztorális terv megvalósítása a temesvári egyházmegyében

A rendezvénynek a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum adott otthont. „Menjünk oda, ahová Jézus ma küld minket” – a címben idézett mondat Pál József Csaba megyéspüspök előadásából származik, amely a tavalyi pasztorális megbeszélésen hangzott el.

Az egyes irodák az ott elhangzottaknak megfelelően alakították ki a saját programjaikat, amelyek az adott honlapokon, közösségi oldalakon vagy nyomtatott formában minden plébánia rendelkezésére állnak.

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ pasztorális terve sokrétű tevékenységről árulkodik. Mint minden évben, most is vannak állandó programok, mint például tavaly novemberben az ifjúsági pasztoráció munkatársainak szervezett továbbképző a Marienheim ifjúsági házban, az adventi gyertyagyújtások és roráté szentmisék, januárban a keresztények egységéért tartott imanyolcadhoz kapcsolódó ifjúsági ökumenikus ima, farsangi mulatságok, nagyböjti keresztúti ájtatosság a Gerhardinum-líceumban, a ministránsok júniusi máriaradnai zarándoklata, nyári táborok. Ugyanakkor a tervben számos újdonság is szerepel, mint például a bérmálkozók máriaradnai találkozója májusban, az egyes esperesi kerületek fiataljainak találkozója a különböző plébániákon, a horvát, magyar, cseh, bolgár fiatalok találkozója ugyancsak az egyes plébániákon, illetve havonta egyszer (a hónap harmadik csütörtökjén) szentségimádás a felújítást követően tavaly megnyílt Szent György-székesegyházban.

Egyetemisták számára a TEKMEK (Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége) és JUBILATE egyetemi közösségekben, valamint a Vino și vezi – Jöjj és lásd elnevezésű egyetemi kollégium keretében szerveznek programokat magyar és román nyelven. Havonta visszatérő program a heti előadás, a havi szentségimádás, a Lectio divina, a szentmise, a film- és mozifórum, ugyanakkor tartanak nagyböjti lelkinapot, keresztúti ájtatosságot, szórakoztató esteket, farsangi mulatságot is.

A Családpasztorációs Iroda programjairól Hiticaș Valentin Macedon resicabánya-govondári plébános, egyházmegyei felelős elmondta: a legközelebbi esemény január végén lesz, amikor a ruszkabányai Kolping-házban tartanak találkozót a családpasztorációban tevékenykedő munkatársak és önkéntesek. Január közepén zajlott a „Boldogabb családokért!” Családi Életre Nevelés (CSÉN) program, amelyre első alkalommal tavaly novemberben került sor, és amelyre a temesvári egyházmegyén kívül a szatmári és nagyváradi egyházmegyékből is érkeztek résztvevők. „Újdonság lesz a családoknak tartandó csoportvezető-képzés, amelyre áprilisban, májusban és júniusban kerül majd sor. Szeretnénk, ha minél több plébánián alakulnának családos csoportok is, amelyek egyre jobban bekapcsolódnak az egyházközség életébe. Ehhez azonban szükség van egy-két családra, akik kezdeményeznek, megszervezik a találkozókat. Nekik tartjuk ezeket a kurzusokat. Ezen kívül idén is lesz Máriaradnán családfesztivál és több tábor. A családpasztorációs csapat már most elkezdte szervezni a februári házasság hete programjait, itt is igyekszünk minél több plébániával együttműködni. A soron következő programokról egyházmegyénk családpasztorációs honlapján és közösségi oldalán kaphatnak több információt az érdeklődők” – foglalta össze a várható eseményeket Hiticaș Valentin Macedon.

A Felnőttpasztorációs Iroda tevékenységét Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök ismertette: „Két esztendővel ezelőtt lezárult a világi hívek számára tartott hároméves képzés, tavaly januártól az egyes csoportok tagjai – lektorok és preorátorok, akolitusok, csoportvezetők, valamint különböző egyéb szolgálatokat végzők – számára további találkozókat, képzéseket szerveztünk, amelyek a 2023/2024-es pasztorális évben is folytatódnak. Az egyik legátfogóbb rendezvényünk a tavalyi Lelkipásztori napok volt, amelyen a világiak mellett egyházmegyénk papsága is nagy számban részt vett. Az előadások és kiscsoportos tevékenységek keretében igyekeztünk elmélyíteni a pasztorális év témáját, a missziót. Ez a törekvés idén is folytatódik, fontosnak tartjuk ugyanis, hogy közösségeinkben felélesszük a missziós lelkületet, tudatosítsuk a hívekben, hogy nem csak a lelkipásztoroknak, hanem minden megkereszteltnek az a küldetése, hogy közelebb vigye a környezetében élőket Istenhez. Ennek szellemében februárban nagyböjti lelki napot tartunk, amelynek szintén a misszió a témája. Tavaly novemberben és idén januárban a végzősök két előadás keretében az új evangelizációs módszerekkel ismerkedhettek.

Forrás: Romkat.ro/A temesvári püspökség sajtóirodája

Fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír