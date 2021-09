Mert szeret minket – Önkéntes beteglátogatók találkozója Szatmárnémetiben

A kezdő imát követően a beteglátogatók megosztották, mit jelent számukra az isteni Gondviselés, hogyan tapasztalják meg mindennap az Úr szerető jelenlétét az életükben, és azt, hogy Isten a tenyerén hordozza őket.

Beszámoltak az elmúlt találkozó óta megélt örömökről és nehézségekről. Az utóbbi időben a koronavírus-járvány miatti korlátozások okán nem tudtak személyesen jelen lenni a kórházakban a betegek mellett, de folytatják a szolgálatot a betegekkel való telefonos beszélgetésekkel és az értük végzett imával. Az ima jelentőségét, megtartó erejét személyesen is megtapasztalták, a járvány időszakában, ugyanakkor hálás szívvel gondolnak vissza a kegyelmekre is. Többen beszámoltak arról, hogy a betegség napjaiban személyesen is megélték, hogy mit jelent kiszolgáltatottnak, erőtlennek lenni, és milyen sokat jelent az életükben a hit, az Istenre való ráhagyatkozás. Ebben a helyzetben is támogatást jelentett, hogy sokan imádkoznak értük, és telefonhívások alkalmával bátorító, biztató szavakat kaptak.

Gáspár Annamária kórházpasztorációs referens vezetésével az önkéntesek átelmélkedték a szatmári egyházmegye pasztorális időszaka, a gondviselés éve logóját, amely szépen összecseng Teréz anya Értékes vagy a szememben című imájával.

Isten örök szeretetével gyöngéden átöleli a teremtett világot. Isten tenyerén hordozza a saját képére és hasonlatosságára teremtett embert, aki életével, munkájával, imádságával ad hálát Istennek a teremtett világ szépségéért, gazdagságáért. „És mindannyian fontosak vagyunk neki: az a haldokló az utcán – számára értékes valaki, az a milliomos – szintén fontos neki, az a bűnös – szintúgy értékes az Ő szemében. Mert szeret minket.” (Részlet Teréz anya imájából) Ennek a szeretetnek a legnagyobb ajándéka az ember számára az örök élet, hiszen Isten nemcsak megteremtette, élteti, megtartja, hanem az örök élettel szeretné megajándékozni őt.

Gáspár Annamária átadta az önkéntes beteglátogatóknak az Árpád-házi Szent Erzsébet Nőszövetség tagjai által készített és a betegek számára felajánlott rózsafüzéreket, amelyeket a beteglátogatók eljuttatnak majd a kórházakban lévőknek.

Az Egyházmegyei Kórházpasztorációs Iroda önkéntes beteglátogatói, találkozásaik alkalmával rendszeresen imádkoznak a betegekért, hozzátartozóikért, orvosokért, ápolókért. Most is így zárták találkozójukat, és reménnyel tekintenek előre, hogy közeleg az idő, amikor személyes jelenléttel is megerősíthetik a betegeket abban, hogy Isten a nehéz helyzetben is örök szeretettel szereti őket.

Azok a betegek és hozzátartozóik, akik szeretnék, ha a papok meglátogatnák a betegeket és a szentségekkel ellátnák őket, Szatmárnémetiben a kórházakban is kifüggesztett 0743 097 701-es telefonszámon hívhatják Gáspár Annamária kórházpasztorációs referenst.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye



Magyar Kurír