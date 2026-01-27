Mesterséges intelligencia informatikus mesterszak indul a Pázmány ITK-n

A kétéves, nappali munkarendű, 120 kredites mesterszak célja, hogy magyar és külföldi hallgatókat egyaránt felkészítsen az emberközpontú, etikus és magyarázható mesterségesintelligencia-rendszerek tervezésére és fejlesztésére. A program olyan tudást kínál, amelyre az ipar és a kutatói szféra részéről is egyre növekvő igény mutatkozik.

Országos együttműködés, nemzetközi fókusz

Az új mesterszak fejlesztése 2024-ben, tizenegy magyar egyetem együttműködésében valósult meg, hogy a hazai felsőoktatásban is megjelenjen a mesterséges intelligencia területére fókuszáló MSc-képzés. Ennek keretében a PPKE ITK 2026-ban angol nyelvű, saját képzési profillal rendelkező MSc-programot indít, amely a külföldi hallgatók előtt is nyitott.

„Nem szabad lemaradnunk a világ élvonalától a technológiai képzések terén” – hangsúlyozta Cserey György dékán, kiemelve, hogy az MI-szakemberek képzése kulcsszerepet játszik a jövő gazdasági és társadalmi fejlődésében.

Mit tanulnak a hallgatók?

A mesterszak átfogó képet ad a mesterségesintelligencia-rendszerek teljes életciklusáról: az adatok előkészítésétől és a gépi tanulási modellek tervezésétől kezdve a működő rendszerek fejlesztésén, üzembe helyezésén át a karbantartásukig. Központi szerepet kap a magyarázható és megbízható MI, különösen az érzékeny vagy kritikus alkalmazási területeken.

A tananyag integrált módon tárgyalja az etikus és felelős MI-fejlesztés kérdéseit is. A hallgatók megismerkednek az adatkezelés, a jogi szabályozás és az etikai szempontok összefüggéseivel, valamint azzal, hogy a mesterséges intelligencia milyen társadalmi hatásokkal járhat. A humán faktor szintén hangsúlyos elem: a képzés érinti az emberi gondolkodás és döntéshozatal alapjait, valamint az ember–gép együttműködés lehetőségeit.

„A képzés erőssége nemcsak a tananyagban rejlik, hanem abban a közösségben is, amelyhez a hallgatók csatlakoznak: az ITK-n a multidiszciplináris gondolkodás, a világszínvonalú kutatás és az innovatív, akár startup jellegű projektek szorosan kapcsolódnak egymáshoz” – fogalmazott Zsedrovits Tamás, a képzés szakfelelőse.

A képzésre február 15-ig lehet jelentkezni a Felvi.hu E-felvételi rendszerén keresztül.

A képzésről további részleteket ITT olvashatnak.

Forrás és illusztráció: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magyar Kurír