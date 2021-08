Mészáros Zsolt Máté lett a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templom zeneigazgatója

A közleményben Osztie Zoltán plébánost idézik, aki elmondta: régóta keresett olyan zenei igazgatót, aki a templom zenei múltjához méltó vezetője mind az egyházi zenének, mind pedig annak a kultúrának, amit a belvárosi főplébánia-templom mindig is képviselt. „Tehát nem kizárólag a liturgikus, szakrális zenéről van szó, hanem egy komoly hangversenyéletről is” – hangsúlyozta.

Mint mondta, olyan elődök fémjelezték a zenei életet náluk, mint Harmat Artúr vagy Liszt Ferenc. Felidézte: Mészáros Zsolt Máté többször adott korábban koncertet a templomban, kutatásai során pedig többek között azt vizsgálta, hogyan kötődött Liszt a templom plébánosához, karnagyához, és művészileg hogyan hagyta itt a keze nyomát.

A közleményben Mészáros Zsolt Mátét is idézik, aki elmondta: számos koncertet adott a templomban és Liszt Ferenccel kapcsolatos kutatásai is elvezették ide. Ez a helyszín fontos volt a zeneszerzőnek, aki számos alkalommal vezényelt a templomban és több nagyszabású műve is itt hangzott el először– emelte ki.

„Kötelességemnek érzem, hogy a hely szellemiségéhez és a nagy elődök hagyatékához méltó egyházzenei életet valósítsak meg” – mondta.

Hozzátette: zeneigazgatóként fontos célkitűzése, hogy az elkövetkezendő időkben megvalósuló programok, koncertek és fesztiválok sokszínűek legyenek, és olyan magas művészi színvonalon valósuljanak meg, amelynek eredményeként a templom elfoglalhatja méltó helyét a legrangosabb hazai koncerthelyszínek sorában.

Mint írják, Mészáros Zsolt Máté a fiatal orgonistageneráció meghatározó képviselője. 2018-ban szerezte meg orgonaművész diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, amelynek jelenleg doktorandusz hallgatója.

Háromszor nyerte el a Fischer Annie Zenei Előadóművészeti Ösztöndíjat (2016-ban, 2017-ben és 2019-ben), 2020-ban pedig az Magyar Művészeti Akadémia hároméves ösztöndíját, amelynek keretében Liszt Ferenc harmónium- és orgonaműveinek új összkiadását készíti el, majd mutatja be egy hangversenysorozat keretében.

Mészáros Zsolt Máté az elmúlt években több száz hangversenyt adott Magyarországon és számos európai ország fesztiváljain mutatkozott be. 2012-ben megnyerte a Filharmónia pécsi orgonaversenyét. 2018-ban bejutott a Miami International Organ Competition középdöntőjébe.

A művész egyik legfontosabb célja az orgonazene és a magyar zenekultúra népszerűsítése. Koncertjein gyakran hangzanak el saját orgonaátiratai. A Kassai téri Szentlélek-templom orgonaművésze. Számos magyar zeneszerző figyelt fel a magyar zenekultúra népszerűsítése és az új zene megismertetése iránti elkötelezettségére és komponált műveket számára. Nevéhez számos magyar mű ősbemutatója fűződik – áll a közleményben.

Forrás: MTI

Fotó: Filharmónia Magyarország

Magyar Kurír