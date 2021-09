Metróval Jézushoz – Missziós színpadok Budapest két csomópontján

A Széll Kálmán téren, ahogy esteledik, egyre nagyobb a metró bejáratával szemben felállított színpad előtt a tömeg. A munka után hazaindulókat meg-megállítja a zene. A Makám és a Kaláka gyerekműsorai, dicsőítő zenekarok, Csiszér László, Pintér Béla, az Eucharist, Martin Dorka és csapata, a Szabad-On együttes, a Golgota Gospel sok embert vonzanak, „így könnyebben megállnak olyanok is, akik láthatóan nem tudják hova tenni a dolgot” – magyarázza Végh Zoltán, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnöke, a Széll Kálmán téri színpad koordinátora.

Nagyon gazdag a hét programja, 15 és 21 óra között folyamatosan zajlanak az események, számos közösség és szolgáló csoport, valamint a környező plébániák együttműködése révén tudnak ilyen széles a kínálatot nyújtani.

Ott vannak az önkéntesek is. A NEK segítői és a Megújulás közösségének tagjai a kongresszus kitűzőit osztogatják, várják az érdeklődőket. Nem tolakodóan, de beszélgetésre hívogatóan a színpad oldalában áll a Meghallgatlak sátor. Az itt szolgálók – többen szerzetesrendjük habitusában, papok reverendában – önmagukban is figyelemfelkeltőek. Aki körülöttük téblábol, azt biztosan megszólítják, beszélgetésre invitálják. Délután négy órától egész héten együttműködésben vannak jelen: a Verbum Dei, a Nyolc Boldogság Közösség, a Szociális Testvérek Társasága, a Jézus Szíve Népleányai, a Ferences Szegénygondozó Nővérek, a Fokoláre lelkiség, a Családok Jézusban Közösség, szolgáló közösségek, mint az Új Aratás Közösség, az Emberhalász szeminárium tagjai – tudjuk meg Törőcsik Júlia szociális testvértől.

Több pap is itt van, fogadják a gyónni kívánókat. Kovács Zoltán szeged-csanádi egyházmegyés atya is egy közülük, aki fontosnak tartotta, hogy Robert Sarah bíboros miséje után kijöjjön a térre, hogy a hozzá fordulók rendelkezésére álljon.

A tanúságtevők is vonzzák az érdeklődőket, Varga László kaposvári és Székely János szombathelyi megyéspüspök, Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes, az angol Damian Stayne a Cor et Lumen Christi közösséggel, az USA-ból érkezett Barbara Heil és Mary Healy, Csókay András világhírű orvosunk, Hodász András plébános vallják meg hitüket a hét során.

„Nagy jelentősége van, hogy itt vagyunk. »Találkozz Jézussal Budapesten!« – hív az eucharisztikus kongresszus mottója, és mi ezt a találkozást szeretnénk közel hozni az emberekhez. Sokaknak fogalmuk sincs arról, mi zajlik templomainkban a zárt ajtók mögött. Itt nyitva van az ajtó, meg tudják nézni, hogyan gondolkodunk mi, ki számunkra Jézus, miben áll a mi hitünk. Szeretnénk megmutatni, milyen az, amikor a zenében szépség és istendicséret is van. Be tudnak ebbe pillantani, és reméljük, megszólítja őket. Fel kell ismernünk, hogy az utca nincs elzárva előlünk. A Katolikus Egyház hisz abban, hogy közéleti súlya van, hogy jelen van és aktív tagja a társadalomnak, ennek a megnyilvánulása a missziós színpad.

Van keresnivalónk itt, az utcán is. Példát tudunk mutatni, hogyan jelenünk meg a mindennapok helyszínén igényes programmal, tolakodás nélkül, hogy bemutassuk, amiben hiszünk.

A Megújulásban sokat beszélünk az új evangelizációról, most azt látjuk, az Egyházban hatalmas új evangelizáció készül, és ebbe mi, karizmatikusok is be tudunk kapcsolódni” – mutatja be elképzeléseiket Végh Zoltán.

A város két közlekedési csomópontjára került a missziós színpad. Az Örs vezér terén Kunszabó Zoltán állandó diakónus vezetésével az Új Jeruzsálem Közösség, a Széll Kálmán téren a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Ifjúsági Szolgálata szervezi a programot.

Sok a fiatal, a Karizmatikus Megújulás közösség által szervezett 250 fős nyári tábor résztvevői flashmob táncára nem csak a kortársak kíváncsiak.

„Receptet nem tudunk, tapogatózunk, próbáljuk megtalálni a megszólítás módját. Sok ember áll meg, vannak jó találkozások, és mély beszélgetések is kialakulnak. Általában érdeklődést és nyitottságot látunk, de megéljük az elutasítást, az ignorálást is, és időnként ki is nevetnek minket” – mondja el tapasztalatait Winkler Barnabás, a Megújulás közösség tagja.

„A Meghallgatlak sátor a városmisszió mintájára jött létre. A programok során megszólítják az embereket, és felébresztik bennük a vágyat, hogy találkozzanak Istennel. Egy mély érintődésben feljön mélyről a szomorúság, hogy lehetne boldogabb is az életük. Erről tudnak beszélni felkészült emberekkel. Itt mindenki elmondhatja mindazt, ami a szívét nyomja, együtt meg tudják találni a következő kapaszkodót. Tudunk imádkozni az emberekért, az atyák gyóntatnak. Ez lehetőség a lelki megújulásra” – tájékoztat Törőcsik Júlia.

A Családok Jézusban Közösség képviseletében a Gorove házaspár is a Meghallgatlak sátorban várja beszélgetésre a járókelőket. „Figyelem az embereket, ha észreveszem valakin az érdeklődést, a bizonytalanságot, megszólítom” – mondja Krisztina. „Van, aki konkrét problémával jön, van, aki imát kér, van, aki csak beszélgetni akar, elmondani, ami a szívét nyomja. Lehetne ebből rendszert csinálni, hogy többször kijövünk a templomokból. Fontos lenne mutatni az embereknek, hogy mit csinálunk, hogy tudunk énekelni, és nemcsak a gregorián, nemcsak old fashion van” – fejti ki Krisztina.

Mi a misszós hét távlata? – teszem fel a kérdést. „A biztatás, hogy van remény, van továbblépési lehetőség. A remény megerősíti az embereket. Azt is, aki szakmai segítségre szorul, azt is, aki kötődési pontot keres.

Azoknak, akiknek amúgy nincs lehetőségük rá, egy beszélgetés életmentő lehet”

– foglalja össze tapasztalatát a házaspár.

Ezen a szerdán Mary Healy és Damian Stayne állnak a színpadon. Mary Healy biblikus teológus Isten szeretetéről beszélt, arra buzdított, hogy „nincs jobb döntés életünkben, mint kimondani Istennek az igent”. Együtt imádkozta a tömeggel az önátadás imáját.

Damian Stayne gyógyítani jött a missziós színpadra. Az általa alapított Cor et Lumen Christi katolikus közösség 2012 óta van jelen Magyarországon, róluk a hazai közösség vezetője, Nyuli Gábor adott rövid tájékoztatást.

„Minden alkalommal történik gyógyulás” – kezdte a tanítást Damian Stayne. Martin Dorka és csapata dicsőítő énekei készítik fel a lelket, hogy nyitott szívvel és várakozó hittel fogadja mindenki Isten csodáját. Dicsőítés, buzdítás, tanítás, a gyógyításokról szóló rövidfilm vezette be a szertartást, melynek során a prédikátor Jézus szavait ismételve imádkozott a gyógyulásért. „Isten gyógyít, mi, emberek az eszközei vagyunk.” Végül a színpadra léptek tanúságot tenni mindazok, akik javulást tapasztaltak állapotukban. A szertartás hálaadással zárult, hogy Jézus megmutatta határtalan szeretetét irántunk.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Fábián Attila

Magyar Kurír