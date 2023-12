Mi lenne, ha az idén inkább a közösen megélt élményekről szólna a karácsonyi ajándékozás?

Ajándékozni nem mindig könnyű. Mindannyian küzdöttünk már adventkor azzal a tanácstalansággal, mivel is ajándékozhatnánk meg karácsonykor szeretteinket. Eltárgyiasodtak az ünnepeink, holott az olyan igazán fontos értékeket kellene előtérbe helyeznünk, mint a hitünk, az összetartozás, a kapcsolataink minősége, a család és a barátságok. Mi is sokszor kapunk haszontalan ajándékot, vagy ugyanabból a könyvből hármat, a béna pulcsikról és a klasszikus tusfürdőcsomagról nem is beszélve.

Ám ezek helyett gondolkodhatunk más típusú ajándékokban is.

Pároknak és párkapcsolatra vágyóknak kedveskedhetünk lelki programmal, lelkigyakorlattal, hogy lehetőségük legyen kicsit megállni, imádságos légkörben, közösségben másokkal ránézni párkeresési küzdelmeikre, az egyedülálló lét kihívásaira és lehetőségeire.

Párkapcsolatban élő ismerőseink talán örülnének egy játékos, de mégis meghitt közös programnak, a mostanában ismerkedők, jegyespárok egy vidám randilehetőségnek… Hosszabb ideje egymáshoz kapcsolódók számára a kapcsolatépítő és -elmélyítő, megerősítő programok is örömet szerezhetnek.

Hasonló lehetőségekkel támogathatjuk szüleink, édesapák, édesanyák, gyerekek, gyerekeink, barátaink kapcsolatait, mentális egészségét, önismeret-fejlesztését is, ahogyan remek anya-lánya, szülő-gyermek programok is fellelhetőek. Sőt, saját magunkat is megajándékozhatjuk.

Természetesen léteznek ajándéktárgyak magas eszmei értékkel is. December 5-én jelent meg például a Krisztus a jövőnk – Ferenc pápa apostoli látogatása Magyarországon című díszkötet, amely többek között bemutatja az apostoli látogatás előzményeit, a szervezés egyes fázisait, és teljes terjedelmében közreadja Ferenc pápa magyarországi tartózkodása idején elmondott beszédeit, a hozzá intézett köszöntőket és a tanúságtételeket.

A kiadvány végén a látogatás érdekességeibe is bepillantást nyerhetünk. (A könyv megrendelhető az Új Ember online könyváruházban, illetve megvásárolható az Új Ember könyvesboltban: Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–18 óráig.)

Szép ajándékokra találhatunk továbbá más egyházi, szerzetesi kiadók karácsonyi könyvkínálatában is, amelyek ugyancsak minden korosztály számára tartogathatnak meglepetéseket.

Nem hétköznapi ajándék a lélekgyógyszerként kapható rózsafüzér sem. A rózsafüzér egyediségét a csomagolás adja, amely gyógyszeresdobozra hasonlít. A doboz egy fából készült rózsafüzért tartalmaz, továbbá egy „betegtájékoztatót”, amely részletesen ismerteti az imádkozás célját, az alkalmazás módját, a lehetséges mellékhatásokat, valamint azt is, hogy az egyes szemekre melyik imádságot és titkot kell mondani. Hívő barátaink, családtagjaink biztosan ezt is értékelni fogják.

Egyedi és sokszorosan hasznos ajándékvásárlási lehetőség nyílik december 9-én szombaton, 8 és 15 óra között a budapesti Fény utcai piac második emeletén található FETEkert kávézóban, ahol ezen a napon adventi vásárt tartanak olyan portékákból, amelyeket a felzárkózó településeken készítettetek (élelmiszer, textil, faáru, ékszer). A termékek megvásárlásával nemcsak a készítőiket támogathatjuk, hanem ezek ajándékba adásával lehetőségünk nyílik a program terjesztésére is. (Ezeknek a termékeknek a nagy része a Máltai Manufaktúra webshopjában is megvásárolható.)

A nagylelkűség alapvető keresztény értékünk. Gondoljunk azokra is, akik nélkülözésben és magányban töltik majd az ünnepet. Lehetőségeink szerint tegyünk együtt az elmaradott falvak mélyszegénységben élő gyermekeiért, a nyomorban élő családokért, az elmagányosodott egyedülállókért és a perifériára szorult társainkért.

Szebbé tehetjük a krízishelyzetbe került anyák és gyermekeik karácsonyi ünnepét is. A Lea Otthon például krízishelyzetbe jutott várandós kismamák, kisbabás anyák és gyermekes bántalmazott nők számára nyújt biztonságos átmeneti otthont és sokrétű támogatást életük önálló újrakezdéséhez. December 23-ig abban segíthetünk, hogy ünnepi ebédje, vacsorája legyen az otthonban élők anyukáknak és gyermekeiknek.

Vagy december 15-ig mi is küldhetünk karácsonyi csomagot az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő gyerekeknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csillagszóró kampánya keretében, mely a mélyszegénységben élő gyerekeknek igyekszik örömöt csempészni a szívébe advent idején.

A Mécses Szeretetszolgálat olyan börtönmissziós tevékenységet folytat, melynek során elsősorban anonim levelezőszolgálaton keresztül nyitnak ablakot a börtön falára, hogy mindkét oldalról máshogy lássuk a világot. Írhatunk karácsonyi üzenetet, képeslapot, levelet vagy imát, s csupán egyetlen levéllel szebbé tehetjük a börtönbüntetésüket töltő, külső kapcsolat nélküli, magukra maradt fogvatartottak karácsonyát. (A szolgálat az üzenetek mellé egy-egy 4000 forintos ajándékcsomagot is tesz.) Ez az akció is december 15-ig tart.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Bízd Rá Magad portálján megjelent CIKKBŐL megtudhatjuk, kinek tehetnénk szebbé a karácsonyát ilyen jellegű összefogásban, a fent felsorolt ajándékokra pedig IDE KATTINTVA találhatunk konkrét ötleteket és lehetőségeket.

Forrás: Bízd Rá Magad Média



Fotó: Freepik; Magyar Kurír



