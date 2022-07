Mi a mi teendőnk? – Böjte Csaba a dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonaiban történt bántalmazásról

„Kelj föl!” (Mt 9,1)

Kedves Gyerekek, Kollégák!

Végtelenül szomorú eseményeken vagyunk túl! Több mint hat évvel ezelőtt rossz dolgokat hallottam az egyik gyerektől a nevelőjével kapcsolatban. Olyan rossz dolgokat, hogy én magam kértem a hatóság segítségét az ügy megoldásához. Az elmúlt években sokan átvilágították a munkánkat, sok ellenőrzés, nyomozás volt, titeket is sokan megkerestek, kikérdeztek és a tegnap megszületett az ítélet. A peranyag titkos volt, a tárgyalás is, mi még nyilvános anyagot nem kaptunk, de a sajtóban azt olvastuk, hogy a hajdani nevelőt nagy bűnök miatt, nagyon sok évre ítélték el. Fontosnak látom, a bizalom megmaradásának érdekében megjegyezni, hogy K. Sz.-en kívül senki mást nem marasztaltak el az ítéletben, sem a kollégák közül, sem engemet!

Mindannyian elbizonytalanodtunk, természetes, hogy szomorúak és dühösek vagyunk! Hogy történhetett ilyen dolog? Hogy nem vettük észre? Mit hoz a holnap?!

Kérlek, olvassátok el Teréz anya gyönyörű gondolatait! Bármi is történik körülöttünk, az nem szabad elbizonytalanítson, a szeretet, a munka feladására rávegyen. Mi a munkánkat eddig is Isten nevében, szeretetből végeztük, kérlek, hogy fegyelmezetten, még nagyobb odafigyeléssel, bizalommal, kitartással végezzük a munkánkat a továbbiakban is! Bárki bármilyen rendellenességet lát, tapasztal, kérem, hogy jelentse nekem bizalommal.

Küldök egy képet is. Nézzétek a gólya mamát! Most nekünk is ez a dolgunk: az ő szeretetével védjük gyermekeinket, a ránk bízott életeket ,és bízzunk abban, hogy a vihar elmúlik, és újból kisüt az áldott nap!

Hiszek a Szeretet végső győzelmében!

Csaba testvér

Amit az évek hosszú során át felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet.

Ne törődj vele! Te csak építs!

Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád.

Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá!

Minden tőled telhetőt tegyél meg a világért, ezért rúgást fogsz kapni cserébe.

Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!

Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.

Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz.

Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte.

Az ember észszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik, és önző.

Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat!

Ha jót cselekszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék vezet.

Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid, és igaz ellenségeid lesznek.

Ne törődj vele! Te csak kövesd a céljaidat!

Forrás és fotó: Magnificat.ro



